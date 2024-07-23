國台辦批賴總統暴露台獨立場 外交部：不必惡意扭曲

民進黨日前舉行全代會，兼任黨主席的賴清德總統致詞時提及要建立台灣主體性的國家認同，引發北京方面不滿，中國國台辦批評賴清德總統的談話再次揭露其頑固台獨立場。對此，外交部表示，國台辦可以對賴總統的演說再讀一遍，認為惡意扭曲，大可不必。

國台辦發言人陳斌華日前回覆媒體提問「賴清德日前出席民進黨全代會時聲稱要打造自己的國家-民主台灣，要反併吞、確保國家主權，建立台灣主體性的國家認同等，有何評論」時，批評賴清德公然鼓譟、建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持台獨立場、實施台獨分裂活動的本來面目。

陳斌華重申，台灣是中國的一部分，雖然兩岸尚未統一，但中國的主權和領土完整從未分割也絕不允許分割，台灣從來就不是一個國家，也不可能成為一個國家。兩岸同屬一個中國。

外交部今舉行例行記者會。發言人劉永建對此回應表示，賴總統演說內容很清楚，要確立「台灣優先」的國家政策，建立「生活在台灣的2300萬人是一個命運共同體」的國家認同。國台辦可以對賴總統的演說再讀一遍，但是惡意扭曲，大可不必。