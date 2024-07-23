川普喊要收保護費 王鴻薇：兵凶戰危才讓美國予取予求

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣奪走了美國的晶片事業，應該付「保護費」。國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目專訪時指出，兩岸關係緊張，美國才能予取予求，如按照美方要求，恐導致我國許多政策無法實施，現階段的台美關係實在太不對等。

王鴻薇表示，政府將兩岸關係變得如此緊張，不要怪人為何喊著要收保護費。對於美國來說，如果沒有好處，為何要出兵協防台灣？為何要無條件援助？更別提我國本來就有在購買軍武，付「保護費」。

王鴻薇指出，前白宮國安顧問歐布萊恩還呼籲我國的國防支出應該達到GDP的5%，但這根本不可能達到。舉例來說，我國今年國防預算高達6000億元，已經是歷史新高，也才占GDP2.5%，如果要提升到5%，就是1兆2000億元。如果真這麼做，包括健保、教育、公共建設、長照相關政策恐怕都無法執行。

王鴻薇表示，美國也曾在馬政府時期要求我國提升國防預算至GDP的3%，不過當時政府可以不理會美國，因為兩岸關係穩定。現階段的兩岸關係兵凶戰危，美國要我方購買何種武器，我國也只能接受，任由對方予取予求，現在美方連軍武都能延遲交貨，金額高達192億美金，美國跟台灣的關係已極度不對等。