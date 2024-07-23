川普喊要收保護費 王鴻薇：兵凶戰危才讓美國予取予求
美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣奪走了美國的晶片事業，應該付「保護費」。國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目專訪時指出，兩岸關係緊張，美國才能予取予求，如按照美方要求，恐導致我國許多政策無法實施，現階段的台美關係實在太不對等。
王鴻薇表示，政府將兩岸關係變得如此緊張，不要怪人為何喊著要收保護費。對於美國來說，如果沒有好處，為何要出兵協防台灣？為何要無條件援助？更別提我國本來就有在購買軍武，付「保護費」。
王鴻薇指出，前白宮國安顧問歐布萊恩還呼籲我國的國防支出應該達到GDP的5%，但這根本不可能達到。舉例來說，我國今年國防預算高達6000億元，已經是歷史新高，也才占GDP2.5%，如果要提升到5%，就是1兆2000億元。如果真這麼做，包括健保、教育、公共建設、長照相關政策恐怕都無法執行。
王鴻薇表示，美國也曾在馬政府時期要求我國提升國防預算至GDP的3%，不過當時政府可以不理會美國，因為兩岸關係穩定。現階段的兩岸關係兵凶戰危，美國要我方購買何種武器，我國也只能接受，任由對方予取予求，現在美方連軍武都能延遲交貨，金額高達192億美金，美國跟台灣的關係已極度不對等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言