2026「鬼斧神工」沒收初選？ 童子瑋：賴非常尊重黨內民主機制

民進黨中常會改選近日持續引發討論，外界憂心賴清德總統雖兼任新一屆黨主席，但中常會內派系勢力消長後複雜，可能會沒收2026初選。基隆市議長童子瑋強調，賴非常尊重黨內民主機制，不可能破壞，且還有中常會等機制，絕不可能一人說得算。

民進黨中常會為全黨最高權力機構，改選情況備受關注，近日出爐後，親賴系拿下6席取得過半，外界關注賴清德接下來挑戰恐大。童子瑋今上廣播節目接受媒體人周玉蔻專訪，周好奇民進黨內好像從來沒有如此詭異緊張，且賴有無可能如前總統兼主席蔡英文一樣「鬼斧神工」沒收初選，2026硬讓秘書長林右昌選基隆、立委林俊憲選台南。

童子瑋認為，賴清德不可能去沒收初選，賴非常尊重黨內民主機制，不可能去破壞；蔡英文時期是因為有特殊狀況，但無論如何，黨內也有制度，包含中常會、中執會等，都有各派系代表在裡面，絕不是一個人說了算。

童子瑋表示，外界不要把黨職改選形容成宮廷劇內鬥一樣，其實賴清德很尊重黨內民主機制，全代會結束就離開現場，像他也跟立委蘇巧慧、張宏陸都很好，大家選舉歸選舉，選完也是在聊天。