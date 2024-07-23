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2026「鬼斧神工」沒收初選？ 童子瑋：賴非常尊重黨內民主機制

聯合報／ 記者李成蔭／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今上午接受廣播節目專訪後接受媒體聯訪，就罷免基隆市長謝國樑等相關議題做時事回應。圖／報系資料照片
基隆市議長童子瑋今上午接受廣播節目專訪後接受媒體聯訪，就罷免基隆市長謝國樑等相關議題做時事回應。圖／報系資料照片

民進黨中常會改選近日持續引發討論，外界憂心賴清德總統雖兼任新一屆黨主席，但中常會內派系勢力消長後複雜，可能會沒收2026初選。基隆市議長童子瑋強調，賴非常尊重黨內民主機制，不可能破壞，且還有中常會等機制，絕不可能一人說得算。

民進黨中常會為全黨最高權力機構，改選情況備受關注，近日出爐後，親賴系拿下6席取得過半，外界關注賴清德接下來挑戰恐大。童子瑋今上廣播節目接受媒體人周玉蔻專訪，周好奇民進黨內好像從來沒有如此詭異緊張，且賴有無可能如前總統兼主席蔡英文一樣「鬼斧神工」沒收初選，2026硬讓秘書長林右昌選基隆、立委林俊憲選台南。

童子瑋認為，賴清德不可能去沒收初選，賴非常尊重黨內民主機制，不可能去破壞；蔡英文時期是因為有特殊狀況，但無論如何，黨內也有制度，包含中常會、中執會等，都有各派系代表在裡面，絕不是一個人說了算。

童子瑋表示，外界不要把黨職改選形容成宮廷劇內鬥一樣，其實賴清德很尊重黨內民主機制，全代會結束就離開現場，像他也跟立委蘇巧慧、張宏陸都很好，大家選舉歸選舉，選完也是在聊天。

童子瑋還說，能選上黨職的人也都有民意基礎，比如立委陳亭妃當選中常委前先選中執委，那必須要有19票黨代表支持，每個黨代表又要有500票縣市代表支持，所以這都是黨內民主制及競爭文化，大家高度和諧，過程中也沒批評競爭對手；容納多元民主正是民進黨與國民黨最大不同之處。他指出，所以外界常會看中常會派系消長，其實中執會比較精準，可以推算出背後黨員數等基層實力。

基隆市議長童子瑋（右）今上午赴廣播節目接受媒體人周玉蔻（左）專訪，雙方暢聊民進黨黨職改選及罷免基隆市長等主題。圖／童子瑋辦公室提供
基隆市議長童子瑋（右）今上午赴廣播節目接受媒體人周玉蔻（左）專訪，雙方暢聊民進黨黨職改選及罷免基隆市長等主題。圖／童子瑋辦公室提供

中常會 民進黨 童子瑋 賴清德

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