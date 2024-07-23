快訊

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

從漢光演習估共軍進襲北台8路線 解讀國軍衛戍作戰部署

台灣繳美更多保護費？ 王鴻薇：若兩岸平和較不需理會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰日前似呼應美國前總統川普的「台灣繳保護費」說，稱台灣願意付出更多責任防衛台灣。國民黨立委王鴻薇今表示，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。記者屈彥辰／攝影
行政院長卓榮泰日前似呼應美國前總統川普的「台灣繳保護費」說，稱台灣願意付出更多責任防衛台灣。國民黨立委王鴻薇今表示，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。記者屈彥辰／攝影

美國前總統川普日前提出台灣應繳保護費之說，川普任內的國安顧問歐布萊恩也提出台灣應將國防支出提高到約GDP的5%。行政院長卓榮泰日前似呼應川普說法，台灣願意付出更多責任防衛台灣。國民黨立委王鴻薇今表示，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。

對於川普說法，卓榮泰日前回應，台美過去保有友好關係，會努力維持並往更好的方向走，雙方對台海、印太地區有共同責任，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全。」

今日王鴻薇說，卓榮泰說法不清不楚，對川普來說，說要保護費就是要錢，川普意思並不是要責任，如果責任等於錢，可能川普才會滿意。問題是到底我方要付多少保護費，按照川普任內的國安顧問要求國防支出達到GDP的5%，要比現在的6000億再多一倍，增加到1兆2000億，這是很大的數字。當卓榮泰說我方要負更大的責任，是否可以具體告訴所有納稅人，到底還要多付多少錢？

王鴻薇提到，說到付保護費，台灣長期以來本來就在付保護費，台灣跟美國進行相關軍購，但我方當務之急還是應該把兩岸關係搞好。在馬政府時代，美國也是要求我方要大幅提高國防支出，但因為當時兩岸關係較好，當時美國要求我方國防支出提高到GDP的3%，我方不一定需要照單全收。

王鴻薇指出，現在兩岸關係不好，甚至外媒稱台海變成全世界最危險的地方，這樣狀況下，當然要照單全收美國要求，要賣什麼武器就賣，我方買了後，美國也可以延宕交貨，目前延宕交貨金額已達192億美元。美國不交貨，我方也無可奈何，無法對美國提出什麼樣的要求，交保護費確實是事實，但兩岸關係越平和，我方較不需要理會美國交保護費的要求。

國防 川普 王鴻薇 美國

延伸閱讀

連黨內都不服？ 王鴻薇：賴清德最大危機恐是禍起蕭牆

國會改革案若違憲 王鴻薇：恐要修到「賴大法官」滿意

綠喊8月開臨時會處理NCC人事案 王鴻薇：很難直接通過

又傳政府資料外流遭售 王鴻薇：資安即國安、速拴緊螺絲

相關新聞

韓國瑜揹房貸2036萬 申報兩樣「無價之寶」

監察院今天公布最新一期廉政專刊。立法院長韓國瑜與妻子李佳芬共同申報的名下財產中，兩人共申報存款883萬6866元、相較半...

移民署傳資料外洩 綠委要求嚴查嚴辦抓出老鼠屎

傳出內政部移民署資料外洩，被人在網路上兜售，移民署聲稱只是內網個資，跟民眾無關。民進黨立委許智傑表示，這是蓄意犯罪，移民...

12名里長11人出席 陳亭妃下營傾聽之旅望台南出女市長

投入台南市長初選的立委陳亭妃，甫當選民進黨中常委，支持者士氣大振，陳啟動傾聽之旅，首站今上午來到下營上帝廟，下營12名里...

國台辦批賴總統暴露台獨立場 外交部：不必惡意扭曲

民進黨日前舉行全代會，兼任黨主席的賴清德總統致詞時提及要建立台灣主體性的國家認同，引發北京方面不滿，中國國台辦批評賴清德...

川普喊要收保護費 王鴻薇：兵凶戰危才讓美國予取予求

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前表示，台灣奪走了美國的晶片事業，應該付「保護費」。國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目專...

江啟臣率團訪捷克 副議長邀韓國瑜明年看展

立法院副院長江啟臣率跨黨派立委訪問捷克，首站拜會捷克眾議院副議長克瓦洛娃（VEra Kovarova）。克瓦洛娃也當場邀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。