國會改革案若違憲 王鴻薇：恐要修到「賴大法官」滿意

國會改革法案釋憲案備受各界關注，國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。王鴻薇指出，法案如果遭判違憲雖可重修再提，但可能要修到「賴清德大法官」滿意為止，最後徒勞無功。更別提有7名大法官即將退休，現在竟要讓退休的人決定新國會的改革方向，這是一種憲政危機。

憲法法庭受理民進黨立法院黨團、行政院、總統與監察院質疑立法院國會改革法擴權，民進黨團提出7大理由認為新法毀憲亂政，憲法法庭從6部分來檢視新法，凍結認為有「急迫危險」的12條全部或部分條文。

王鴻薇說，憲法法庭現在決定暫時處分相關法案，就是故意凌遲。國民黨立委翁曉玲曾說如果民進黨釋憲成功，認為聽過國會改革法案是違憲，在野黨也可以重修版本。

不過王鴻薇認為，如果這麼做，就像是以前在學校的老師說：「寫這什麼濫東西，拿回去重寫」，最後變成要修到「賴清德大法官」滿意為止，因為真正的大法官都是賴清德在控制，重新修法固然是種途徑，但可能徒勞無功。

王鴻薇最後表示，有7名大法官10月就要退休，更別提大法官皆無民意基礎，現在卻要讓這些人來決定新國會方向，這是種嚴重的憲政危機。如此一來，立法院的存在價值為何？是否以後都讓司法院來修法即可？怎可讓即將退休的人來決定民眾選出的新國會的改革方向。