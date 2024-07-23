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韓國瑜揹房貸2036萬 申報兩樣「無價之寶」

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片
立法院長韓國瑜。圖／聯合報系資料照片

監察院今天公布最新一期廉政專刊。立法院長韓國瑜與妻子李佳芬共同申報的名下財產中，兩人共申報存款883萬6866元、相較半年前不分區立委登記時的申報短少約232萬元，還背著房貸2036萬4943元，半年已還40萬元左右，另申報「賣菜郎CEO韓國瑜」、「韓國瑜標章」兩樣，價值部分都是無法估價。

韓國瑜在不動產方面，李佳芬名下有5筆土地、皆坐落在雲林縣斗六市；1筆同樣位於斗六的建物、要價1680萬，另有兩部車齡超過5年的MITSUBISHI、LEXUS汽車。

韓國瑜在存款方面，韓國瑜與李佳芬申報存款883萬6866元、相較半年前不分區立委登記時的申報短少約232萬元；強普與晶隼股票230萬7690元 、基金受益憑證445萬7415元、11筆儲蓄險。

立法院副院長江啟臣名下登記6筆土地、5筆建物都在台中；妻子劉姿伶則有3筆土地、1筆建物在雙北地區，與劉姿伶共同申報存款有1949萬3372元；並未購置股票與債券，僅有兩筆基金價值49萬5699元；還背243萬5011元房貸，另劉姿伶還有多筆事業投資高達2959萬元，主要是建設及開發公司。

監察院 財產 韓國瑜

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