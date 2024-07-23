民進黨將辦國安營隊 模擬美大選後台灣面對政經情況

民進黨將舉辦「民主台灣和平永續，2024新生代國家安全培力營」。國策研究院顧問董立文今天表示，今年將在營隊中進行「前景模擬」，背景為美國總統大選後，台灣可能面對到的政經情況；現實世界已經夠精彩了，營隊進行的前景模擬可以寫很多不同劇本，相信會更精彩，也為台灣培育下一代國安人才。

民進黨中國事務部主任吳峻鋕表示，近年來國際情勢變化非常劇烈，最重要改變為美中競爭關係成型，而且還會繼續3、40年，台灣位處太平洋第一島鏈，勢必要提早做擘劃。過去包括前總統蔡英文、副總統蕭美琴，都是相當早就投入國際關係事務的案例，希望透過營隊，也能持續培養國安人才。

董立文表示，今年營隊將進行的「前景模擬」，比兵棋推演更高一個層次，加入了經濟的因素，可以發揮的劇本面向更廣了。美國總統拜登已數度指出，中國若入侵台灣，美國會出兵保護，雖然拜登已宣布退選，雖繼任者未明，但民主黨向來就是外交建制派，無論誰是繼任者，外交路線方針不會改。

董立文指出，共和黨總統參選人川普已三度講到中國入侵台灣議題，第一次說要轟炸北京；第二次說要台灣繳交保護費；第三次說如果他當總統，不會讓中國入侵台灣的情況發生。面對這些情境，台灣要如何自處，就是今年的劇本，要進行推演模擬的主軸。

民進黨副秘書長何博文表示，國際情勢變化急遽，中國從宣稱和平崛起，到被看破手腳，根本是霸權崛起。如今，美國對中國的態度已截然不同。台灣處在印太地區重要位置，一定會和全世界民主國家站在同一陣線，也希望讓更多年輕人共同參與民進黨國安營隊；透過專業討論，延續國安知識，讓更多年輕人加入守護民主行列。