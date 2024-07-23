故宮文物將在捷克展出 眾議院副議長邀韓國瑜出席

立法院副院長江啟臣率團訪歐首站拜會捷克眾議院，江啟臣國會辦公室今天表示，捷克眾議院副議長克瓦洛娃邀請立法院長韓國瑜、副院長江啟臣明年到捷克，一同出席「故宮百品的故事」開幕儀式，為台捷友好情誼共譜歷史新頁。

江啟臣20日晚間率「中華民國與捷克暨奧地利國會友好聯誼會」及「中華民國（台灣）與西班牙國會議員友好協會」前往捷克、西班牙、義大利進行國會外交，此次行程為期13天，預計8月1日返台，團員包含國民黨立委萬美玲、呂玉玲、王育敏、柯志恩、洪孟楷及民眾黨立委林憶君。

去年捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta PekarováAdamová）率團抵台，與立法院簽署國會友好合作聲明，雙方互助合作，並籌組國會代表團進行互訪。

江啟臣國會辦公室今天發布新聞稿指出，江啟臣此行率團赴歐洲進行國會外交，首站在捷克布拉格，拜訪克瓦洛娃（Věra Kovářová），與眾議員交流，並參訪捷克國家博物館、查理大學及國科會IC設計海外訓練中心。

江啟臣強調，捷克是台灣最重要的歐洲友人，不只是民主夥伴，也在教育、文化、科技、經濟有實質交流，包括今年是台北直飛布拉格滿週年，另有國科會每年補助與捷克的研究人員交流計畫，並成立IC設計基地，拓展雙方的合作領域。

江啟臣說明，第一個正式官方拜會行程就來到捷克眾議院，此為台捷友好合作聲明生效以來，雙邊副議長層級首次交流，象徵中華民國立法院與捷克眾議院的誠摯友誼；近年來捷克為台灣開啟了歐洲的大門，兩國共享民主、自由、人權及法治的普世價值，面對複雜國際情勢與地緣政治風險，兩國堅守民主陣線，合力維護民主自由理念，確保人民安居樂業。

江啟臣提到，台捷近年來在經濟、文化、教育、科技等領域簽署多項合作備忘錄，去年6月捷克眾議院通過支持台灣參與國際組織等決議，與台建立友好關係，明確拒絕任何單方面改變台海現狀的行徑，譴責使用武力或威脅行為，用具體行動挺台灣，更深化彼此的民主夥伴關係。

江啟臣表示，期待台捷互相投資皆能再創佳績，也盼捷方能夠協將台灣納入非歐盟國家享免工作許可證待遇，以方便人才往來，促進雙邊實質交流。

此外，江啟臣國會辦公室發布新聞稿中提及，故宮博物院與捷克國家博物館合作舉辦的「故宮百品的故事」（100 Objects, 100 Stories:Treasures from theNationalPalace Museum）特展，明年9月將在布拉格展出，克瓦洛娃邀請韓國瑜、江啟臣明年到捷克，一同出席「故宮百品的故事」開幕儀式，為台捷友好情誼共譜歷史新頁。