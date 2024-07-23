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駐芝加哥辦事處長：台灣關係法維繫台海與印太和平

中央社／ 紐約22日專電

美國「中西部議會聯合會」21日起召開年會，駐芝加哥辦事處長類延峰在執委會中發表演講強調，2024年適逢美國施行台灣關係法45週年，法案施行以來不僅強化台美關係，也協助確保台海及印太地區和平、繁榮、安全與穩定。

除了出席執委會議外，駐芝加哥辦事處22日也在俄亥俄州首府哥倫布市（Columbus）舉行的第78屆年會系列活動中，舉辦台灣關係法45週年早餐說明會，活動由威斯康辛州議會友台小組主席吉欽斯（JoelKitchens）主持，賓州大學法律系教授戴傑（JacquesDeLisle）發表專題演說，中西部各州14位議員、俄州州政府與多個城市官員、俄亥俄州立大學教授等近30人出席。

戴傑在演講中強調，台灣關係法維繫台美實質官方關係，並確保台灣安全。類延峰在會談中指出，台灣關係法確保美國與台灣實質的官方關係，並使台灣與西太平洋地區民主理念相近的國家，在印太地區做為防止威權的前線。法案也加強台美貿易，建立互惠互利關係，為雙方帶來商業成功和更多機會。

至2022年底，美國是台灣第2大進出口貿易夥伴與第3大進口來源國，台美雙邊貿易成長19%。2023年，台灣對美投資成長了9.7倍，也是美國農產品全球第6大市場，美國的第9大貿易夥伴。台灣每年從美國進口數10億美元農產品，美國經濟也因此受益。

2022年9月，台灣農業訪問團造訪明尼蘇達州、愛荷華州和伊利諾州，與各方簽署採購意向書，承諾之後2年購買超過26億美元的大豆和玉米。

類延峰提到，2023年6月雙方簽署「美台21世紀貿易倡議」下首批協定，台灣也期待繼續與美國在印太經濟框架（IPEF）、經濟繁榮夥伴關係對話（EPPD）、技術貿易和投資合作（TTIC）、避免雙重課稅協定（ADTA）等項目上合作。

另外，為實踐「台美教育倡議」，台大及成大等高等院校陸續與美國伊利諾大學體系簽訂產學合作協議，也與印第安納州普度大學（Purdue University）簽訂協議，逐步強化合作交流。

美國中西部議會聯合會年會歷屆都通過決議，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）與國際民航組織（ICAO）等國際機構。類延峰表示，要實現互利共贏，就離不開美國中西部志同道合朋友的支持，台灣民眾珍惜堅實建立在民主、自由、法治和人權等共同價值基礎上的友好關係。

台灣關係法 美國

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