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【即時短評】被蓋上「快樂的成年人」印記 謝國樑更慎言
前年12月25日，基隆市長謝國樑入主市府意氣風發，渴望下屬貫徹他所勾勒的市政願景，未料任期未過半就面對罷免考驗。罷浪湧現之初，他因一場直播、一句「快樂的成年人」吃了不少苦頭，之後忌言、慎言，避免話語再被人作文章，力求度過罷免危機。
公民團體發動罷謝連署，從完成第1階段提議、第2階段連署，外界判斷應可通過選委會查對，進入第3階段投票。
過去這半年推動市政，面對反對黨監督及罷免團體挑戰，謝國樑口說平常心面對，但身心壓力定當接近爆表。經歷半年的折騰，身邊的人覺得他「不一樣了」，更有較年長者直言「長大了」，如今更看重群體智慧。
前基隆市長林右昌辦理東岸商場招商手段，國民黨議員多所質疑。謝國樑接手後重新招商，同樣面對綠營挑戰。這麼大一座商場創造多少商機不難算出來，但可以潛藏政商關係可能諱莫如深，兩人對外界提問，至今都未完全說清楚。
市府2月1日凌晨在東岸商場強制點移交作業，讓罷免風潮迅速增溫。謝國樑同月中旬親上火線，開直播說明東岸商場招商作業，釋疑作用不大，反倒引來林右昌譏諷。謝回應時，說出「我是一個很快樂的成年人，家裡經濟穩定……」意在反擊林右昌，無奈言論市場「歪樓」，被蓋上「快樂的成年人」的印記嘲諷至今。
隨著罷免案日趨白熱化，謝國樑特別謹言慎行，接近「惜字如金」。即便近期國民黨、社區、同鄉會和夜市代表性人物一波波送暖，謝仍避免忘情演出，避免重蹈覆轍，意外失分，改由國民黨部或是同黨立委、市議員反擊或壓制對手砲火。
像前總統馬英九日前來基隆，引發罷免團體「二創」的哏圖風波，謝國樑就只淡淡地說，「民主應該要保持一定的風範」，馬辦則是痛斥「下三濫」、「民主敗類」，國民黨基隆市黨部也將在今天上午11點到地檢署提告，另啟戰線。
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