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綠喊8月開臨時會處理NCC人事案 王鴻薇：很難直接通過

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

國民黨立委王鴻薇今天接受廣播節目「千秋萬事」主持人王淺秋專訪。王鴻薇提到，立法院8月要開臨時會，要討論考試院、NCC人事案，以目前情勢來看，要無條件通過一直擔任打手、東廠的NCC委員名單相當困難。

王鴻薇表示，臨時會主要是要民進黨希望通過NCC、監察院人事案。因為有4位NCC委員任期屆滿，另考試委員任期也將在8月底到期。

王鴻薇表示，國民黨團對於考試院委員尚未做具體討論，不過因為沒有政治性，應該還是會讓考試委員可以維持正常運作。

王鴻薇接著說，不過NCC委員就比較複雜，這是行政院前院長陳建仁提出的名單，現任行政院長卓榮泰卻說陳建仁未與自己討論過，可是又不換人、不拜託、不協商。

王鴻薇指出，NCC過去行徑離譜，當政黨打手、東廠，要國民黨團無條件通過這份名單，相當困難。

NCC 國民黨 王鴻薇

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