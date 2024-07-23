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又傳政府資料外流遭售 王鴻薇：資安即國安、速拴緊螺絲

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

內政部移民署內部聯繫資料外洩，國民黨立委王鴻薇今日表示，內政部所屬單位發生外洩已非首次，資安問題就是國安問題，應趕快拴緊螺絲。

傳出移民署內部聯繫資料外洩，有心人士於國外知名論壇販售移民署內部通訊錄。移民署宣稱，資訊系統無遭駭客入侵，不排除可能是離職員工所為，已會同政風人員調查，並向刑事警察局報案。

針對移民署資料外洩，王鴻薇表示，移民署的員工資料外洩，雖然移民署辯稱都是舊的員工資料外洩，但外洩就是外洩，這些資料不管新的或舊的，若移民署沒有辦法提出相關的懲處或防堵的措施，這就是不對。

王鴻薇指出，何況內政部所屬的單位已非第一次發生外洩，我國全國戶政資料也曾在國外暗網上被交易買賣，內政部也無提出任何懲處或防堵措施。

王鴻薇強調，重大資安問題一再發生，如果內政部還是掉以輕心，或是用些奇怪理由辯解，那麼就不難預測，搞不好又會有第三次重大外洩事件發生。資安問題就是國安問題，內政部應趕快拴緊螺絲。

內政部 王鴻薇 移民署 資安

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