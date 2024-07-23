【專家之眼】賴政府唱兩岸雙簧 鴿派要克服的障礙

過去西方學界對政治系統的研究，把政府決策過程視為神祕黑盒子。現在在台灣，雖然開放政府、行政透明措施喊得大聲，但除了疫情以來關於疫苗採購、沒有公文等各類問題外，賴清德政府的對中政策，也還是讓人覺得諱莫如深。

原因可能在於賴的國安人事，據傳為安美國之心，有前總統蔡英文的影子。那麼，賴政府的國安決策是怎麼做出的？國安隊伍專業團結嗎？決策者跟官僚的協作情況又是如何？外界應會有不少疑問。

比方說，海基會董事長被拔，有人認為部分原因可能包括賴總統想趁機宣示他的兩國路線。但看來不像：由最近陸委會高層兩國變兩岸的改口，乃至於海基會現任領導持續釋放的交流意願，應該可以領會賴政府裡鴿派的努力。而從賴一直以來鬥性堅強的表現來看，很難相信位居其下的海陸兩會相關動作，事前沒獲得賴的允可，因此這是在兩岸議題唱雙簧的機率較高。台灣相對大陸資源少，硬碰硬並非好事，社會對綠營內的鴿派還是抱有任重道遠的期許。

但是不論鷹鴿派，何時軟硬，總是該在知己知彼前提下為之才有意義。最近有官員談起中共三中全會時，短短幾句話，精要研判中共可能將會宣示包括計畫經濟等具有社會主義特色的左傾政策。

由於中共行事多講求保密，學界理論建構也有不足之處，預測與事實有距離稀鬆平常。然而，不論怎麼轉，一般對現行中共政經體制走向的預測，大概很難會提到計畫經濟。因為這詞在中共研究裡，通常有特定指涉：大約是指1950年代初，從蘇聯引進的一種由政府扮演全方位角色的經濟體系。在此體系下，全大陸的生產、資源分配以及消費諸方面，都由當時的國家計畫委員會（簡稱計委）規畫，並且將有意義的私部門收歸國有以推動執行。要等到1979年後，中共開始改革開放，逐步推動價格雙軌制，把商品價格逐步由計劃經濟指標的價格過渡到依照市場供需機制調節的價格，隨著往市場經濟各方面的推進，才使得計畫經濟走入歷史，計委也被逐步改組為現今的國家發改委。中共過去費了九牛二虎之力脫離計畫經濟體制，要說未來還會走回頭路，往計畫經濟傾斜，以目前形勢來看，可能性是極低的。

而對中國大陸政治經濟領域研究裡，強調國家扮演重要角色的理論模式並不算少。隨手拈來，就有地方國家統合主義、（地方）發展型國家、新重商主義、尋租發展主義，乃至於最近的黨國資本主義等，這麼多名詞概念可以拿來表述中共經濟更靠向政府情況，但官員卻引了較極端的計畫經濟來談，讓人好奇。

另個例子是最近海基會領導頻頻表態，希望兩岸恢復最低程度的白手套交流。前董事長鄭文燦曾向對岸喊話，希望北京讓海基會派人赴陸關懷台商。值得留意的是，鄭還提出了推動步驟，可見不是只著眼於宣傳效果。他建議可以採取混團方式，透過如學術或民間交流團，安插海基會人員，可先從科長開始，再到副處長、處長登陸。

現在還在台上的副董事長雖補充說明並非一定要照鄭的方法，但維持喊話基調稱「我們這方向已經提出來了，我們希望有雙向的互動」；最近也特別到金門參加兩個活動，重覆賴政府有百分之百善意說法。甚至補了一句「我方不斷主動釋出善意，如果沒有得到回應，久了也會累」，看來還加碼搭配時間不等人的談判策略。

但海基會如果想要善盡鴿派角色、有恢復交流誠意，至少在短期內要表現出言行一致，否則密集發出不同信號，容易事倍功半。會如此說，是該會最近重新開始辦理「大陸台商子女夏令營」，領導特別介紹，課程包括認識南島文化起源等內容云云。

對於多元族群當然應該認識尊重、君子之交也可以和而不同，但該怎麼介紹，是領導自己決定的。一邊想跟對岸交流，一邊卻沒政治敏感度，忽略沒多久前，中共總書記習近平才作了關於兩岸同屬中華民族的談話，為賴的兩岸政策設下最低門檻：只要堅持中華民族文化，兩岸可以找到和平之路，可以立即化解僵局。海基會領導如此主動講想講的話，卻似乎傳達與對方不同調的態度，容易讓人疑惑是故意的還是沒進入狀況。

不過就算是對大陸不了解，有陸方要的東西，還是有機會接觸的。鴿派想推進恢復交流，應該要注意大陸民意風向怎麼吹，官方需要什麼？估計自己能做多少善意表示。嘴巴講講的善意其實可以省了，兩岸交手那麼多年，沒有哪個是省油的燈，台灣方面至少在人情義理上該作也應先做的，就是趕快把還冰存在金門的大陸漁民遺體送回去，並且公布調查報告。

但這牽涉到不同機構的配合，例如海委會，才剛與日本海上保安廳進行了共同海上訓練，為賴政府的宣傳出了鋒頭，金門事件後續如果真有調查報告，賴政府會怎樣描寫單位責任？這些問題如果不能正視，鴿派說得再多，能得到的成果也是有限。

總結言之，如何處理兩岸關係，是我政府施政最重要的議題之一。賴政府最近不是僅費口舌作宣傳，甚或一路強硬對抗到底，而是想在兩岸事務上開啟另條路，為交流提出可行步驟，這是值得肯定的方向；但如果真要有影響力，鴿派應該不僅要瞭解兩岸關係，也要有知中的本領，才能比較清楚對方要的是什麼，再加上上層領導的信任配合，發出的訊號也才有機會收到實效。由此看來，綠營的兩岸鴿派任重道遠。