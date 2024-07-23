綠中常委親賴系過半 黃暐瀚：看似平盤卻是硬傷

民進黨全代會21日完成中常委改選，親賴系拿下過半席次。資深媒體人黃暐瀚在臉書表示，民進黨全代會改選中常委10席，最後親賴6、非賴4，賴清德總統實質掌握中常會過半席次，表面上看是「平盤」，實際上卻是「硬傷」。

黃暐瀚表示，雖然民主活水洪申翰意外抽中1席，加上友賴的正國會陳茂松、湧言會王定宇，還有綠色友誼連線的鍾佩玲，親賴依舊維持6席，但在「3票中執委就可以選上1席中常委」的基本遊戲規則下，新系拿9票、英系才4票，沒想到最後結果新系、英系卻都是「兩席常委」作收，用這個角度看，就能理解為何他會說新系這次吃下了一記「硬傷」。

黃暐瀚分析原因，第一、票數掌握力不夠：林宜瑾差1票進到第二輪。蓋林宜瑾的那票，在呂林小鳳的圈票處，出現指紋按捺，被判定廢票。投票前新系最擔心的跑票或廢票，終究還是發生。第二、抽籤運勢不強：4名兩票的中執委要抽第二輪陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰，唯一落馬的，就是新系林宜瑾。

他說，林宜瑾身為賴清德嫡系子弟兵，中執委選完算票明明票數夠（新7、燦2），但最後卻開不出3席中常委，顯示賴清德的「宰制力不夠、運勢也不足」，面對非賴4席的「意見（異見）」，未來兩年民進黨的權力核心中常委，未必會是一言堂。