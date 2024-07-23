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聯合再生案未彈劾 監院被批放水

聯合報／ 記者林銘翰張睿廷／台北報導

「聯合再生」能源股份有限公司得標彰濱工業區國有地，事後違約出售套利二點六三億元，監察院上周通過糾正經濟部。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天說，監察院表面上糾正，實際上卻是在放水，面對此等明顯圖利的情事，竟然只有糾正而不彈劾，行政院長卓榮泰應追究違法失職的責任，不要碰到綠營權貴就護航，還給全民一個交代。但對於黃國昌的指控，記者迄昨晚尚未取得監察院回應。

監察院昨天公告糾正案文，指經濟部辦理彰濱工業區海域範圍設置太陽光電標租案，未在投標須知設計「電價回饋金」下限比率，又在後續標案評選降低回饋金評選比重，衍生低回饋金廠商得標，導致國庫廿年減收近七十億元，為此通過糾正經濟部。

民眾黨團昨舉行「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會，黃國昌指出，監察院上周不知為何，靜悄悄地糾正經濟部，直到昨天才公告糾正案文，甚至連新聞稿都不敢發。

監察院 黃國昌

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