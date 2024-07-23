羅智強批賴清德 窮得只剩意識形態

民進黨前天全代會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞，還提到建立台灣主體性國家認同、反併吞等內容。國民黨立委羅智強昨天表示，賴清德完全不提中華民國，又不敢宣布法理台獨，只能以此方式宣示台獨立場。民進黨立院黨團總幹事吳思瑤則說，賴清德以國家主體性來破題，重點是要表達「我們的國家就是台灣，也是中華民國」。

羅智強表示，世界有個規律，當國家領導人的論述窮得只剩下意識形態、民族主義的時候，就是想掃除異己、集權一身的時候。

羅智強提到，賴清德的演講有兩個重點：第一，中華民國再度消失。第二，賴清德還在展現「順賴者昌、逆賴者亡」的權力傲慢。

吳思瑤則說，或許藍白聽到台語就不開心，講到主體性可能就覺得刺耳，但回過頭來講，無論是以總統高度、或身為執政黨主席，賴清德的三大方向揭示，都非常合理正當，也非常具有高度。

大陸國台辦發言人陳斌華廿二日表示，賴清德公然鼓譟建立所謂「台灣主體性的國家認同」，再次暴露了其頑固堅持「台獨」立場、實施「台獨」分裂活動的本來面目。