感謝深化台歐關係 林佳龍：高哲夫是台灣永遠朋友
歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）本周將離任。外交部長林佳龍今天表示，高哲夫是台灣永遠的朋友，期盼未來台灣與歐盟的關係與機制，能在高哲夫所建立的基礎之上持續深化，並開拓新的合作領域與機會。
林佳龍晚間透過臉書發文表示，台灣的好朋友高哲夫即將在本周啟程返回歐盟總部，他陪同高哲夫在今天上午，接受總統賴清德頒授「大綬景星勳章」，謝謝高哲夫在台灣5年任期內，對於深化台歐關係的卓越貢獻，以及實質提升雙邊的互動與合作。
林佳龍提及，為了推動台歐盟經貿及投資關係，2020年首度辦理「投資歐盟論壇」，至今已連辦4年，不僅讓台灣對歐洲投資跳躍式成長，歐盟也連續多年成為台灣最大的外資來源。
林佳龍也說，高哲夫2019年來台任職，是歐洲經貿辦事處任期最長的處長，流利的中文和健談的個性，讓高哲夫與各界保有良好情誼；也透過歐洲影展、歐洲節、淨灘、研討會等創意活動介紹歐洲文化，藉此讓歐盟會員國的駐台代表們齊聚、聯繫情感。
高哲夫透過歐洲經貿辦事處粉絲頁回應林佳龍，並致謝表示，很開心能與辦事處人員共享這份榮耀。
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