訪美前不敢大意 盧秀燕召開防颱整備：不排除提早返台

「凱米」颱風逐步接近台灣，目前已升級為中颱。市長盧秀燕今晚訪美行前召開防颱整備會議，盧秀燕強調，她訪美期間會與各局處首長視訊會議掌握颱風最新動態；本人將視情況不排除提前結束訪問。

盧秀燕在防颱整備會議結論，第一、責成副市長鄭照新及秘書長黃崇典領導全府，即時因應颱風相關變化；第二，清淤、閘門、地下道、抽水站等開關機制，這兩天必須再徹底檢查；第三，颱風主要影響範圍目前雖不在中部，但若有變化，她個人不排除更改行程提前結束訪問；第四，她隨時都會以視訊會議與市府各局處長官聯繫，第一線掌握最新動態及相關因應。

消防局指出，明早8點將成立緊急應變小組，監控颱風動態及應變事宜。已與中央災害應變中心及各區公所測試視訊會議系統及衛星電話系統，要求各消防大隊、分隊完成各項救災器材的檢測與整備。

建設局表示，已確實落實防救災整備工作，包含水溝清淤及行道樹防災修剪，搶災搶險人員機具也均已整備待命。全市車行地下道共16座，已完測試運轉，工程加強圍籬及防汛措施。

水利局指出，將配合消防局成立三級應變小組，防汛人員24小時進駐待命，通知29區公所今天下午3點發放沙包。5座大型抽水站及5座簡易抽水站，均整備待命；另備妥242台移動式抽水機、2萬包沙包、防水擋板及防汛鼎塊；此外完成台中市86座、156門水閘門檢查作業，並針對施工中之機具、鷹架、安全圍籬等設備進行加固與做好因應措施。

民政局指出，區公所聯繫各緊急維護廠商備足機具、人力，逐一清點並掌握轄內保全戶名冊，加強預防性疏散撤離及收容安置工作。