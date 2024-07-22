快訊

拜登退選後首次公開露面 賀錦麗今將於白宮發表談話

凱米颱風侵擾台灣 大稻埕24日「300秒煙火秀」確定取消

中颱凱米逼近 氣象署暫定晚間11時30分發布海警

聽新聞
test
0:00 / 0:00

朱立倫會見澳洲新任代表 深談台澳能源議題

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）今會見新任澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson），雙方就台澳合作與能源議題進行會談，會談氣氛融洽。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫（右）今會見新任澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson），雙方就台澳合作與能源議題進行會談，會談氣氛融洽。圖／國民黨提供

國民黨主席朱立倫今會見新任澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson），雙方就台澳合作與能源議題進行會談，會談氣氛融洽。

馮國斌會談中提到，澳洲近年來致力於發展再生能源且成果斐然。朱立倫表示，能源問題是我國攸關國安的重大議題，期許台灣未來能向澳洲學習更多發展綠能的寶貴經驗。國民黨也將繼續堅持務實安全的能源政策，在綠能尚未能成為我國發電主力前，核電不應輕易廢除。

朱立倫表示，台灣與澳洲的關係一向相當密切，衷心期盼未來台澳雙方能夠在能源、農業、科技及教育等等各領域進行深度交流，並有更進一步的合作，相信一定有利於雙方國家發展。

國民黨表示，澳洲辦事處馮國斌代表為澳洲外交暨貿易部的資深職業外交官，來台赴任前，曾擔任澳洲政府東南亞局海洋東南亞司印尼處副司長。在處理太平洋事務、反恐及安全議題上擁有豐富經驗。

國民黨 朱立倫 澳洲

延伸閱讀

朱立倫會見澳洲駐台代表 盼兩國加深合作

民主黨換拜國民黨也曾「換柱」 但還是輸了總統大選

批民進黨反對國會改革 朱立倫：要讓民眾知道真相

國會職權修法暫停執行 朱立倫：持續宣講、匯集人民力量

相關新聞

訪美前不敢大意 盧秀燕召開防颱整備：不排除提早返台

「凱米」颱風逐步接近台灣，目前已升級為中颱。市長盧秀燕今晚訪美行前召開防颱整備會議，盧秀燕強調，她訪美期間會與各局處首長...

朱立倫會見澳洲新任代表 深談台澳能源議題

國民黨主席朱立倫今會見新任澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson），雙方就台澳合作與能源議題進行會談，會...

闢謠賴清德下令押寶川普 總統府：不會評論美選

隨著美國前總統川普日前遭到槍擊，美國總統拜登宣布退出總統大選，有媒體報導「賴清德下達美國大選全面押寶川普的指令」，總統府...

賴總統下令全面押寶川普？ 府方駁斥

針對媒體報導「賴清德總統下達美國大選全面押寶川普的指令」一事，總統府發言人郭雅慧表示，同為民主國家，我國對於美國選舉事務...

聯合再生弊案只糾正不彈劾 黃國昌轟碰到綠營權貴就護航

聯合再生得標彰濱工業區國有地，事後卻傳出違約出售套利2.63億元，監察院上周通過糾正經濟部，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今...

國庫減收70億！彰濱工業區光電案回饋金「無下限」 監院糾正經濟部

監察院今天公告，經濟部辦理彰濱工業區設置太陽光電標租案，未設電價回饋金下限，導致國庫20年減收近70億元，另外評選過程顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。