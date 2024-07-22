朱立倫會見澳洲新任代表 深談台澳能源議題

國民黨主席朱立倫今會見新任澳洲辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson），雙方就台澳合作與能源議題進行會談，會談氣氛融洽。

馮國斌會談中提到，澳洲近年來致力於發展再生能源且成果斐然。朱立倫表示，能源問題是我國攸關國安的重大議題，期許台灣未來能向澳洲學習更多發展綠能的寶貴經驗。國民黨也將繼續堅持務實安全的能源政策，在綠能尚未能成為我國發電主力前，核電不應輕易廢除。

朱立倫表示，台灣與澳洲的關係一向相當密切，衷心期盼未來台澳雙方能夠在能源、農業、科技及教育等等各領域進行深度交流，並有更進一步的合作，相信一定有利於雙方國家發展。

國民黨表示，澳洲辦事處馮國斌代表為澳洲外交暨貿易部的資深職業外交官，來台赴任前，曾擔任澳洲政府東南亞局海洋東南亞司印尼處副司長。在處理太平洋事務、反恐及安全議題上擁有豐富經驗。