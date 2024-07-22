民進黨外交培力營明訪美 帶上原住民族特色伴手禮

民進黨國際部辦理新生代幕僚外交培力營，將於23日赴美進行為期10天的參訪。民進黨今天說，特別準備充滿台灣原住民族特色的伴手禮，期待透過「文化外交」串聯起台灣、南島民族、甚至全世界，將台灣文化的美推廣到世界各地。

民進黨今天透過新聞稿表示，新生代幕僚外交培力營此行將與美國華府重要友台人士、智庫學者、國際公民組織及台美民間社團、台僑領袖等民主夥伴交流，盼透過雙向互動促進美國政界及學界更深入理解台灣年輕人的看法；除了與美方密集拜會，代表團也將參訪美國文化、歷史、民主、人權及外交實務的博物館及重要景點。

民進黨國際部說，特別準備充滿台灣原住民族不同族群特色的伴手禮，希望將台灣各地原鄉部落的特色與美好與國際友人分享。

民進黨表示，由排灣族藝術家Reretan Pavavaljung（磊勒丹巴瓦瓦隆）所成立的個人品牌阿笛丹（Atitan）出品的ILADU 帆布袋及山林野餐墊兼具美感與實用性，阿笛丹一詞為「由土地創造出的美好事物」。「iNAKATA 走吧我們」創辦人為布農族，以電繡為技法，水洗與帆布為素材，結合不同部落創作、日常風景、社會議題，延續在地故事，分享台灣在地的部落文化與生活風格。

民進黨說，兩大原民設計品牌聯名出品充滿原住民族特色的圖騰畫作帆布袋，表達原住民族文化長年遭遇外來勢力壓迫的反省。

民進黨表示，印有黑熊、飛鼠、山豬及拼板舟圖案的飲料袋，出自花蓮太魯閣族藝者創辦的原住民潮流品牌「花生騷」，此為台灣獨創原住民潮流品牌。阿美族藝術家優席夫的畫卡，專注在用色強烈且具戲劇張力的效果上創作，是國際知名的台灣原住民族畫家。

民進黨國際部表示，台灣原住民族的傳統工藝，不僅傳承專業的工法，更饒富美麗動人的族群故事與特色。台灣看似孤懸在太平洋中的海島，文化上卻是與世界緊密相連。