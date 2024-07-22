闢謠賴清德下令押寶川普 總統府：不會評論美選

隨著美國前總統川普日前遭到槍擊，美國總統拜登宣布退出總統大選，有媒體報導「賴清德下達美國大選全面押寶川普的指令」，總統府發言人郭雅慧今表示，同為民主國家，台灣對於美國選舉事務，不會也沒有評論，更遑論有所謂總統下令一事，該報導明顯錯誤。

有媒體報導，民進黨應外交部邀請所組成的「2024共和黨全國黨代表大會」代表團14日啟程前往美國，據了解，因應川普（Donald Trump）槍擊事件，賴清德總統緊急在訪團出發下達美國總統大選「全面押寶川普」指令。對此，總統府今駁斥相關報導，指該報導有明顯錯誤。

郭雅慧並向媒體表示，美國是台灣堅實的民主盟友，分享共同價值，而台灣與美國間跨黨派更保持緊密合作關係，呼籲媒體報導前應詳實查證。