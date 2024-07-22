快訊

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

闢謠賴清德下令押寶川普 總統府：不會評論美選

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
總統府示意圖。圖／總統府提供
總統府示意圖。圖／總統府提供

隨著美國前總統川普日前遭到槍擊，美國總統拜登宣布退出總統大選，有媒體報導「賴清德下達美國大選全面押寶川普的指令」，總統府發言人郭雅慧今表示，同為民主國家，台灣對於美國選舉事務，不會也沒有評論，更遑論有所謂總統下令一事，該報導明顯錯誤。

有媒體報導，民進黨應外交部邀請所組成的「2024共和黨全國黨代表大會」代表團14日啟程前往美國，據了解，因應川普（Donald Trump）槍擊事件，賴清德總統緊急在訪團出發下達美國總統大選「全面押寶川普」指令。對此，總統府今駁斥相關報導，指該報導有明顯錯誤。

郭雅慧並向媒體表示，美國是台灣堅實的民主盟友，分享共同價值，而台灣與美國間跨黨派更保持緊密合作關係，呼籲媒體報導前應詳實查證。

川普 總統府發言人 美國大選

延伸閱讀

MLB／模仿川普遭槍擊後經典手勢？紅雀老將澄清：絕對不是

2028卡位戰！陳亭妃：相信賴清德會尊重初選 徵召傳聞是想讓賴難堪

拜登幕僚5關鍵失誤 從精心美化健康狀況到搞砸一切

川普發聲了！笑拜登「隔天醒來忘記退選」、謊稱確診

相關新聞

聯合再生弊案只糾正不彈劾 黃國昌轟碰到綠營權貴就護航

聯合再生得標彰濱工業區國有地，事後卻傳出違約出售套利2.63億元，監察院上周通過糾正經濟部，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今...

拜登退出總統大選 黃國昌：民進黨不要重演「集體瘋狂」

美國總統川普今天宣布放棄連任，民眾黨立委黃國昌表示，美國是台灣重要的盟友，尊重民主黨的黨內程序，作為台灣的政治人物，不適...

闢謠賴清德下令押寶川普 總統府：不會評論美選

隨著美國前總統川普日前遭到槍擊，美國總統拜登宣布退出總統大選，有媒體報導「賴清德下達美國大選全面押寶川普的指令」，總統府...

賴總統下令全面押寶川普？ 府方駁斥

針對媒體報導「賴清德總統下達美國大選全面押寶川普的指令」一事，總統府發言人郭雅慧表示，同為民主國家，我國對於美國選舉事務...

國庫減收70億！彰濱工業區光電案回饋金「無下限」 監院糾正經濟部

監察院今天公告，經濟部辦理彰濱工業區設置太陽光電標租案，未設電價回饋金下限，導致國庫20年減收近70億元，另外評選過程顯...

吳思瑤點名臨時會拚人事同意權 黃國昌嗆「乾脆鼓掌通過」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望臨時會聚焦在國家傳播通訊委員會（NCC）及考試院人事同意權案，時間預計落在8月中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。