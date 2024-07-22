賴總統下令全面押寶川普？ 府方駁斥

針對媒體報導「賴清德總統下達美國大選全面押寶川普的指令」一事，總統府發言人郭雅慧表示，同為民主國家，我國對於美國選舉事務，不會也沒有評論，更遑論有所謂的總統下令一事，該報導明顯錯誤，並呼籲媒體報導前應詳實查證。

美國前總統、共和黨總統參選人川普13日在賓州造勢時遭槍擊，有媒體報導，民進黨應外交部邀請所組成的「2024共和黨全國黨代表大會」代表團14日啟程前往美國，因應川普（Donald Trump）槍擊事件，賴總統緊急在訪團出發下達美國總統大選「全面押寶川普」指令。

對此郭雅慧表示，同為民主國家，我國對於美國選舉事務，不會也沒有評論，更遑論有所謂的總統下令一事，該報導明顯錯誤。

郭雅慧說，美國是台灣堅實的民主盟友，分享共同價值，而台灣與美國間跨黨派更保持緊密合作關係，呼籲媒體報導前應詳實查證。