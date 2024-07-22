聯合再生弊案只糾正不彈劾 黃國昌轟碰到綠營權貴就護航

聯合再生得標彰濱工業區國有地，事後卻傳出違約出售套利2.63億元，監察院上周通過糾正經濟部，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，監察院表面上是糾正，實際上卻是在放水，面對此等明顯圖利的情事，竟然只有糾正而不彈劾，行政院長卓榮泰應該追究違法失職的責任，不要碰到綠營權貴就護航，還給全民一個交代。

監察院今天公告糾正案文，經濟部辦理彰濱工業區海域範圍設置太陽光電標租案，未在投標須知設計「電價回饋金」下限比率，又在後續標案評選降低回饋金評選比重，衍生填寫1%到3%回饋金的廠商得標，國庫20年減收近70億元，監察院為此通過糾正經濟部。

民眾黨立法院黨團下午舉行「經濟部圖利財團，監察院配合放水」記者會，黃國昌指出，監察院上周不知為何，靜悄悄地糾正經濟部，直到今天才公告糾正案文，甚至連新聞稿都不敢發，相信大家心中自有答案。

黃國昌說，監察院今天公告的糾正內容，民眾黨在去年12月就公開揭露，包括聯合再生一取得案場後，隨即違約轉售套利2.63億元，違背投標時的承諾與合約，打著綠能國家隊的招牌公然欺騙社會，面對這麼嚴重的違約情事，經濟部明明知道卻選擇放水。

黃國昌還說，聯合再生為了避免被追究責任，找上民進黨團總召柯建銘喬事，經濟部背棄主管機關依法行政的立場，竟然選擇為聯合再生放水護航，聲稱已經請對方買回股權；聯合再生表面上買回60%的股權，然而買回的全部都是特別股，實際出資僅有12%。

黃國昌批評，總統府去年透過新聞稿護航聯合再生，強調過程「謹守法規、嚴格把關」，經濟部更是進一步發布新聞稿，為聯合再生護航遮醜；根據監察院的糾正內容，可見去年提出的質疑皆為真實，然而監察院除了提到「違反契約規定，顯有疏失」，竟然沒有追究責任。

黃國昌直言，監察院表面上糾正，實際上就是在放水，面對此等明顯圖利的情事，竟然只糾正不彈劾，難道是因為聯合再生董事長洪傳獻，除了在前總統蔡英文競選連任期間，擔任綠能產業後援會的會長，也經常招待現任總統府秘書長潘孟安，因此不敢查是誰在護航喬事，也不敢追究責任。

黃國昌喊話，請檢調不要再睡下去，經濟部也不該繼續包庇放水，卓榮泰應該追究違法失職的責任，不要碰到綠營權貴就護航，必須還給全民一個交代；台灣作為一個民主法治的國家，套句賴清德總統說過的話，他要捍衛台灣的民主法治，怎麼可以護航放水成這個樣子？