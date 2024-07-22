快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳思瑤點名臨時會拚人事同意權 黃國昌嗆「乾脆鼓掌通過」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望臨時會聚焦在國家傳播通訊委員會（NCC）及考試院人事同意權案，時間預計落在8月中下旬，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，執政黨想要透過臨時會趕鴨子上架，企圖把立法院變成立法局，政治陽謀實在太明顯，如果按照這種邏輯，臨時會開一天就好，大家直接鼓掌通過。

吳思瑤上午受訪時指出，民進黨團的立場很清楚，8月勢必要召開臨時會，不管是NCC、考試院的人事同意權案，都必須在法定時間內完成行使，希望臨時會聚焦在人事同意權案，如果在野黨硬要塞入高度政治性的議案，例如提高罷免門檻的公職人員選舉罷免法等，當然就會造成議題失焦，導致臨時會的議題更為複雜。

民眾黨立法院黨團下午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨團非常奇怪，當初民眾黨團主張延會，處理人事同意權案，「結果Say No的就是民進黨團，他們希望的到底是什麼？是要實質審查還是不要？還是他們真正心裡面想的是什麼？」

黃國昌說，執政黨把審查時間壓線最後，最後想要趕鴨子上架，到時候提出來的人選，沒有辦法通過國會審查，再逼著跟台灣社會說在野黨不理性、讓國家空轉，「這種政治的陽謀，真的太明顯了。」

黃國昌質疑，如果真的認為人事同意權很重要，民眾黨團主張7月16日延會，繼續處理人事同意權案，民進黨團為何當時要反對，現在偏偏要透過臨時會，所有的人事案都塞在8月底，想要把立法院當成立法局，趕鴨子上架，如果按照這種邏輯，臨時會開一天就好，大家直接鼓掌通過。

黃國昌批評，民進黨團自己不認真，不願意好好實質審查、承擔政治責任，現在想要壓縮到8月底，把立法院變成立法局，要求在野黨要全面配合，大家都被當成橡皮圖章，如果不順民進黨的意，就扣上讓國家空轉的大帽子，該負最大責任的就是執政黨本身。

民進黨 立法院 黃國昌

延伸閱讀

拜登退出總統大選 黃國昌：民進黨不要再發生集體瘋狂

燦系拉下賴嫡系中常委是表達不滿？吳思瑤：投票意外

蔡英文缺席民進黨全代會 吳思瑤：把場面留給賴清德

賴清德喊維持國家主體性 吳思瑤：是台灣也是中華民國

相關新聞

聯合再生弊案只糾正不彈劾 黃國昌轟碰到綠營權貴就護航

聯合再生得標彰濱工業區國有地，事後卻傳出違約出售套利2.63億元，監察院上周通過糾正經濟部，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今...

拜登退出總統大選 黃國昌：民進黨不要重演「集體瘋狂」

美國總統川普今天宣布放棄連任，民眾黨立委黃國昌表示，美國是台灣重要的盟友，尊重民主黨的黨內程序，作為台灣的政治人物，不適...

賴總統下令全面押寶川普？ 府方駁斥

針對媒體報導「賴清德總統下達美國大選全面押寶川普的指令」一事，總統府發言人郭雅慧表示，同為民主國家，我國對於美國選舉事務...

國庫減收70億！彰濱工業區光電案回饋金「無下限」 監院糾正經濟部

監察院今天公告，經濟部辦理彰濱工業區設置太陽光電標租案，未設電價回饋金下限，導致國庫20年減收近70億元，另外評選過程顯...

吳思瑤點名臨時會拚人事同意權 黃國昌嗆「乾脆鼓掌通過」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望臨時會聚焦在國家傳播通訊委員會（NCC）及考試院人事同意權案，時間預計落在8月中...

賴總統頒勳章給高哲夫 盼歐盟與台建立經濟夥伴協定

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）即將離台，賴清德總統今頒授「大綬景星勳章」，表彰其對台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。