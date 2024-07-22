吳思瑤點名臨時會拚人事同意權 黃國昌嗆「乾脆鼓掌通過」

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天說，希望臨時會聚焦在國家傳播通訊委員會（NCC）及考試院人事同意權案，時間預計落在8月中下旬，民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，執政黨想要透過臨時會趕鴨子上架，企圖把立法院變成立法局，政治陽謀實在太明顯，如果按照這種邏輯，臨時會開一天就好，大家直接鼓掌通過。

吳思瑤上午受訪時指出，民進黨團的立場很清楚，8月勢必要召開臨時會，不管是NCC、考試院的人事同意權案，都必須在法定時間內完成行使，希望臨時會聚焦在人事同意權案，如果在野黨硬要塞入高度政治性的議案，例如提高罷免門檻的公職人員選舉罷免法等，當然就會造成議題失焦，導致臨時會的議題更為複雜。

民眾黨立法院黨團下午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民進黨團非常奇怪，當初民眾黨團主張延會，處理人事同意權案，「結果Say No的就是民進黨團，他們希望的到底是什麼？是要實質審查還是不要？還是他們真正心裡面想的是什麼？」

黃國昌說，執政黨把審查時間壓線最後，最後想要趕鴨子上架，到時候提出來的人選，沒有辦法通過國會審查，再逼著跟台灣社會說在野黨不理性、讓國家空轉，「這種政治的陽謀，真的太明顯了。」

黃國昌質疑，如果真的認為人事同意權很重要，民眾黨團主張7月16日延會，繼續處理人事同意權案，民進黨團為何當時要反對，現在偏偏要透過臨時會，所有的人事案都塞在8月底，想要把立法院當成立法局，趕鴨子上架，如果按照這種邏輯，臨時會開一天就好，大家直接鼓掌通過。

黃國昌批評，民進黨團自己不認真，不願意好好實質審查、承擔政治責任，現在想要壓縮到8月底，把立法院變成立法局，要求在野黨要全面配合，大家都被當成橡皮圖章，如果不順民進黨的意，就扣上讓國家空轉的大帽子，該負最大責任的就是執政黨本身。