賴總統頒勳章給高哲夫 盼歐盟與台建立經濟夥伴協定

歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）即將離台，賴清德總統今頒授「大綬景星勳章」，表彰其對台歐盟關係的卓越貢獻。賴總統表示，未來期待台灣和歐盟在高哲夫奠定的基礎上，持續加深各領域交流，並建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制，共創多元合作的新篇章。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫即將卸任，賴總統今頒授「大綬景星勳章」，在場觀禮者包括歐洲經貿辦事處同仁政治新聞組政治專員馬博達（Frieder Mecklenburg）等，以及副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國家安全會議秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人。

賴總統指出，高哲夫在2019年上任，是任期最長的處長，除了說著一口流利的中文，積極與各界互動，也舉辦「歐洲影展」、「歐洲節」、淨灘等活動以及研討會，號召歐盟會員國的駐台辦事處共襄盛舉。

賴總統提到，尤其2020年首次登場的「投資歐盟論壇」，已經連續舉辦4年，不僅讓台灣對歐洲投資大幅成長，歐盟也連續多年成為台灣最大的外資來源。賴總統表示，高哲夫除了大力推動台歐盟經貿關係，也積極提升歐盟對台灣、以及對台海情勢的關注，不斷強化歐盟對台的支持。

賴總統指出，過去5年來，高哲夫發揮創新精神，在各領域為台歐盟合作寫下新頁。未來期待台灣和歐盟在高哲夫奠定的基礎上，持續加深各領域交流，也建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制。

賴總統說，高哲夫本周即將啟程返回歐盟總部，但他相信高哲夫與台灣的緣份不會就此結束，永遠都台灣的好朋友，台灣隨時都張開雙臂歡迎高哲夫，回來品嘗台灣特有的臭豆腐，回到喜歡的陽明山享受雲海和日出。

高哲夫致詞時表示，他很榮幸獲頒「大綬景星勳章」，這代表對歐洲經貿辦事處整個團隊的肯定。高哲夫指出，台歐之間有著建立在共同價值上的友誼，在他5年任期內，很高興見證台灣成為歐盟印太戰略的一環，歐盟印太戰略的目的是深化歐盟與印太地區夥伴的合作，讓他們能更好應對任何可能影響區域穩定的新情勢。對於歐洲爆發俄烏戰爭時，台灣毫不猶豫地聲援烏克蘭，他要感謝台灣明確表達對烏克蘭的支持並提供人道協助。

高哲夫說，很高興看到台歐之間價值供應鏈越來越密切，歐盟的投資對台灣經濟有著重要貢獻，歐盟是台灣最大外資來源約占25%；過去4年，台灣對歐投資甚至超越過去40年以來的總和。