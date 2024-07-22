拜登退出總統大選 黃國昌：民進黨不要重演「集體瘋狂」

美國總統川普今天宣布放棄連任，民眾黨立委黃國昌表示，美國是台灣重要的盟友，尊重民主黨的黨內程序，作為台灣的政治人物，不適合過度評論、介入該黨的民主程序，過去在2020年美國總統大選，民進黨出現集體瘋狂，希望這種事情不要再發生。

拜登（Joe Biden）今天發出公開信，表明不再爭取總統連任，黃國昌受訪時表示，美國是台灣重要的盟友，民主黨是現在的執政黨，他們要更換2024年總統候選人，尊重美國及民主黨的黨內程序，而拜登在美國政界的資歷非常老，過去也做出非常多重要貢獻。

黃國昌說，拜登在這個關鍵的時刻，做出這個決定非常不容易，不過作為台灣的政治人物，實在不適合過度評論、介入民主黨的黨內程序。

黃國昌也說，過去在2020年美國總統大選，民進黨出現集體瘋狂，上了集體瘋狂列車，希望這件事情不要再發生，而是要尊重美國的民主程序，還有民主黨的民主程序，如何強化台美關係、讓台灣成為美國真正的盟友，進而爭取更多支持，才是現在該做的事情。