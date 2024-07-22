民進黨前發言人謝佩芬 出任國合會副秘書長

財團法人國際合作發展基金會今天公布，民進黨前發言人謝佩芬出任副秘書長。

國合會今天透過官方網站公布新人事令，謝佩芬接任國合會副秘書長；國合會董事長循例由外交部長林佳龍擔任，秘書長李朝成則是於2023年7月就任至今，另兩名副秘書長為史立軍和李志宏。

謝佩芬曾任民進黨國際事務部主任、國家安全會議研究人員、南太平洋友邦吐瓦魯常駐聯合國代表團二等秘書、國際自由聯盟公平貿易委員、新境界文教基金會法政組諮詢委員、台灣網路資訊中心國際事務委員等。

謝佩芬擁有哈佛大學法學碩士學位，並具有中華民國司法官與律師資格，以及美國紐約州律師資格，具備外交以及法律專長，協助國合會推展業務。

國合會以協助友好或開發中國家經濟、社會、人力資源發展，提供遭受天然災害國家或國際難民人道協助，各項援助發展則是透過投資融資、技術合作、人道援助及國際教育訓練等方式執行。