國庫減收70億！彰濱工業區光電案回饋金「無下限」 監院糾正經濟部

監察院今天公告，經濟部辦理彰濱工業區設置太陽光電標租案，未設電價回饋金下限，導致國庫20年減收近70億元，另外評選過程顯不合理、廠商得標未滿周年就轉賣等情形，監察院通過糾正經濟部。

監察院今天公告糾正案文指出，經濟部辦理彰濱工業區海域範圍設置太陽光電標租案，未在投標須知中，設計「電價回饋金」下限比率，又在後續標案評選中，降低回饋金評選比重，衍生填寫1%到3%回饋金的廠商得標。

監察院表示，經濟部在民國110年2月25日辦理崙海段50、51地號評選，聯合再生工程公司的回饋比率均為3.3%，華暄綠能50地號回饋比率為前10年20%、後10年30%。如果50加51地號均由華暄綠能同時得標，回饋比率再行提高到前10年23%、後10年33%，政府20年可收取回饋金則提高到將近新台幣70億元。

監察院說，這與聯合再生工程公司萬年不變的3.3%、約3到4億元，相距甚大。另外，據經濟部資料顯示，標租低於10%案場計有彰濱工業區崙尾東段崙海段17、51、71地號等3案場，回饋金比率為7.98%、3.3%、1.33%，遠低於同期其他案場回饋金比率平均達20%。導致政府20年電價回饋金總額減收將近70億元，嚴重影響國庫收入，核有疏失。

監察院指出，經濟部辦理彰濱工業區崙海段51地號評選，評選標準有「電價競標回饋金」、「發電設備建置計畫」等6項，分占10%到25%不等比重，其中「電價競標回饋金」項目，屬不可置喙部分，回饋比率高應給高分，回饋比率低則得低分。

監察院表示，在崙海段51地號投標廠商中，華暄綠能寫的是前10年回饋20%、後10年回饋30%，聯合再生工程公司則是20年都只回饋3.3%，卻有代號D的評選委員給聯合再生最高分，也有華暄綠能的電價競標分數比聯合再生低的不合理現象。主管機關視而不見、未予處理，顯有怠失。

另外，監察院說，經濟部與崙海段51地號得標廠商聯合再生工程公司，訂有不得將承租土地轉租、出借或供他人使用的契約，但契約簽訂未滿週年，聯合再生母公司隨即將該工程公司出售給和暄綠能公司，遭經濟部查出、要求買回並主導經營權。

監察院表示，因此這兩家公司以聯合再生母公司占60%、和暄綠能公司占40%持股回復經濟部，經查這60%持股，是甲、乙種特別股，但擁有表決權、分配股息、紅利、分派剩餘財產等實質權利僅占1成，違反契約規定，顯有疏失。