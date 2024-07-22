蕭副總統接見德議員 盼台德關係穩健推動重要合作

副總統蕭美琴今天接見德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員基塞維特，蕭副總統期待台德雙方穩健關係進一步發展，支持重要的合作順利進行。

總統府發布新聞稿表示，蕭副總統上午在總統府接見基塞維特（Roderich Kiesewetter），外交部次長陳立國、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）陪同，蕭副總統代表總統賴清德、台灣政府及人民歡迎訪賓來台，感謝基塞維特長期關注並支持台德關係的發展。

副總統指出，儘管地理位置相距遙遠，台灣與德國有許多共享價值及利益，在經濟和產業發展上也有十分穩固的夥伴關係。台灣非常歡迎來自世界各地理念相近的朋友。

蕭副總統感謝德國政府及國會支持台灣有意義地參與國際組織，也感謝基塞維特發揮影響力，促進台灣與歐洲更緊密的經濟貿易連結。

副總統提到，近年來，歐洲一直是台灣最大的外資來源，這對台灣非常重要。同樣地，台灣也持續擴大在歐洲的經濟及商業活動，與德國展開多項合作要案。她期待雙方的穩健關係進一步發展，支持這些重要的合作順利進行。