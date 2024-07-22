【重磅快評】抵制完花蓮換基隆夜市 綠側翼有完沒完？

綠營罷免基隆市長謝國樑的「拆樑」行動，正如火如荼進行中。不過，全國知名的基隆廟口夜市入口電子看板，卻出現「相信社會自有公論，反對為罷免而罷免」的文字，引來綠營支持者砲火，甚至發動拒吃基隆廟口夜市。側翼秀下限，又添一樁事蹟。

雖然刊登電子看板的基隆廟口夜市總代表謝文賢在受訪時，明確表達自己「反對罷免謝國樑」的立場，但嚴格來說，其所刊登的電子看板內容問題不大。看板上寫的是「反對為罷免而罷免」，而不是「反對罷免謝國樑」。因此，支持罷免者該做的，應該是證明自己「不是為罷免而罷免」。難道發動「拒吃」的綠營側翼，自己承認自己是「為罷免而罷免」嗎？

而這樣抵制的場景，並不令人陌生。今年0403大地震，重創花蓮。時值藍綠在立法院惡戰，國民黨立委黨團總召是花蓮選出的傅崐萁，綠營側翼也發起「抵制花蓮」行動。這個行動，甚至受到民進黨台北市議員李建昌的聲援。加上民進黨團總召柯建銘一句「老天有眼發生大地震」，可說把綠營支持者的仇恨直拉升到最高。

近日花蓮經濟情況十分慘淡，許多名店都傳出收攤消息。雖然主要原因還是地震影響，也無法證明政治人物和綠營側翼的仇恨是否起推波助瀾之效，但無論是「老天有眼」或「抵制到花蓮玩」，都是不折不扣的「落井下石」做法，毫無人性。

當然，基隆夜市不比花蓮，「拒吃」也未必能產生甚麼樣的實質效果，但人民有表意自由，「拆樑」團體可以到各地甚至包括基隆廟口夜市宣講罷免謝國樑，難道攤商就不能表達自己「反罷免」的立場？更何況文字寫的是「反對為罷免而罷免」。如此就喊抵制、拒吃，可說是把「缺乏民主素養」發揮到極致。

說穿了，從「抵制花蓮」到「拒吃基隆廟口夜市」，就是認為自己的意識形態凌駕一切、甚至可因此霸凌不同意見者的傲慢心理。意見不被他人接受，也要對方接受；如果對方有不同聲音，就威嚇對方接受，至少是讓反對者不敢出聲。綠側翼這麼做的目的，不就是殺雞儆猴，要其他團體、個人不要跟進「反罷」嗎？