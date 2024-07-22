美國大選變數多 國民黨：中華民國須務實確保國安

國民黨今天表示，這次美國總統大選，接連發生前總統川普遭遇槍擊、現任總統拜登宣布退選，增添許多變數，美國大選走向大幅影響全球局勢與美中台關係。無論美國大選結果，中華民國仍須務實確保國家安全，追求自立自強。

國民黨在15日派國民黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝，以及國民黨駐美代表秦日新等人，前往美國出席在密爾瓦基舉行的共和黨黨代表大會，見證美國共和黨總統提名人川普（Donald Trump）宣布副手范斯，並與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國政要互動交流。

國民黨今天表示，訪問團昨天從芝加哥返台，向黨中央述職，並向外交部、駐美代表處等外交人員辛苦協助表達感謝之意，讓共和黨訪問團成功完成任務。

國民黨指出，這次出席美國共和黨代表大會訪問團成果豐碩，參與傳統基金會（The HeritageFoundation）研討會、國際共和學會（InternationalRepublican Institute）研討會、國家安全組織演講會（Polaris）了解共和黨相關政策主張。

國民黨表示，訪問團深入了解美國共和黨的經貿議題、能源議題、區域安全、司法改革、公平選舉等政策主張，更與許多共和黨政要、聯邦參眾議員互動並交換意見，並以跨黨派支持深化台美關係的堅定態度，展現中華民國對外的團結一致。

國民黨指出，這次美國總統大選，接連發生川普遭遇槍擊、現任總統拜登（Joe Biden）宣布退出連任競選，增添許多變數。美國大選走向大幅影響全球局勢，與美中台關係的發展。國民黨長期以來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨保持良好關係，與暢通的互動渠道。

國民黨表示，無論美國大選結果，中華民國仍須務實確保國家安全，追求自立自強。除在國會主張修訂「國家安全戰略法」，提高整體國防完整度，落實國防與嚇阻外，更堅持以溝通對話降低區域衝突風險，落實「2D戰略」的政策方向，力求在變動的國際情勢中捍衛國家安全、和平穩定。

國民黨指出，國民黨8月也將派國民黨立委許宇甄、邱若華、葛如鈞、發言人楊智伃及秦日新等人，再赴芝加哥，於美國民主黨全國代表大會觀選。8月中旬，黨中央也預計赴美與僑界交流，8月底則密集展開城市交流，包括台中市長盧秀燕將赴美造訪姐妹市；9月份台北市長蔣萬安也預計造訪紐約、波士頓以及費城等地交流。

國民黨表示，在美國大選前，國民黨從黨中央、智庫、國會掌握美中台情勢，再到縣市首長，開啟雙邊全面城市、經貿交流。