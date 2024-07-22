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蕭美琴接見德議員 感謝德國挺台參與國際組織

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
副總統蕭美琴。中央社
副總統蕭美琴。中央社

副總統蕭美琴今上午接見德國國會情報監督小組副主席暨外交委員會成員齊舍偉特（Roderich Kiesewetter），並代表賴總統、台灣政府及人民歡迎齊舍偉特訪台，感謝他長期關注並支持台德關係的發展。

蕭美琴今接見齊舍偉特，他由外交部次長陳立國、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）陪同，前來總統府拜會副總統。蕭美琴指出，儘管地理位置相距遙遠，台灣與德國有許多共享價值及利益，在經濟和產業發展上也有十分穩固的夥伴關係。我們非常歡迎來自世界各地理念相近的朋友。

蕭美琴感謝德國政府及國會支持台灣有意義地參與國際組織，也感謝齊舍偉特發揮影響力，促進台灣與歐洲更緊密的經濟貿易連結。

蕭美琴提到，近年來，歐洲一直是台灣最大的外資來源，這對台灣非常重要。同樣地，台灣也持續擴大在歐洲的經濟及商業活動，與德國展開多項合作要案。期待雙方的穩健關係進一步發展，支持這些重要的合作順利進行。

齊舍偉特議員由外交部次長陳立國、德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）陪同，前來總統府拜會副總統。

德國 蕭美琴

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