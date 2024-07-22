吳思瑤籲在野黨 臨時會聚焦考試院與NCC人事同意權

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，立法院臨時會8月勢必要召開，希望臨時會的議題單純化，聚焦在NCC及考試院人事同意權行使，2項人事同意權必須在法定時間內完成，若在野黨硬塞高度政治性的議案，會讓臨時會失焦及臨時會議題複雜化。

國民黨團書記長洪孟楷告訴中央社記者，非常訝異民進黨會說出如此的言論，因為在民眾跟在野陣營看來，人事同意權的拖延其實都是執政黨所造成，包括7月9日行政院長卓榮泰才確認NCC的人事提名，以及考試院的人事案從頭到尾民進黨也沒有在第一會期間提出要協商及審查的要求。

洪孟楷指出，國民黨團在會期結束後不只一次表達，休會不休息，如果要開臨時會，都有做好一切準備。討論的議題幾個民生相關法案也都應該納入，國民黨團願意在不設前提之下開放心胸來談，但絕對不能像民進黨團一樣開會前就已畫地自限，呼籲各陣營應有開闊的心胸才有互信的基礎。

吳思瑤上午在立法院接受媒體訪問，對於臨時會議題，做上述表示。

吳思瑤指出，民進黨對臨時會的立場非常清楚，臨時會8月勢必要召開，勢必要召開朝野協商來議定。至於臨時會的主題、議題是什麼，民進黨希望就讓它單純化，人事同意權不管是NCC、考試院，都必須在法定時間內完成人事同意權的行使，希望臨時會聚焦在人事同意權行使上，在野黨這麼在乎人事同意權的審查，就讓它單純化，可以專心一致聚焦在人事同意權相關資格、條件，專業的審查事務。

吳思瑤表示，如果在野黨硬要塞入高度政治性的議案，比方說提高罷免門檻的選罷法部分條文修正草案等，當然會造成臨時會議題失焦，讓臨時會的議題更為複雜。

吳思瑤說，民進黨基本上尊重朝野協商各黨來議定，時程就會落在8月中下旬。

至於媒體詢問民眾黨籍的新竹市長高虹安於立委任內所涉犯貪污案，表定將於24日宣判，據民眾黨內規，若一審判有罪，恐遭開除黨籍。不過，民眾黨主席柯文哲日前走訪新竹市，並與高虹安會面，讓外界有諸多揣測。

吳思瑤表示，民眾黨的家務事，外人很難評斷，但如果以民眾黨一向高規格、高標準要求他人，也希望民眾黨好好思考對於高虹安未來要何去何從。當然現在司法尚未宣判，任何人都要尊重司法。

吳思瑤說，民進黨有廉政會，也有很強的黨章、黨綱要求，民進黨從政同志有任何司法案件，都會以最高規格來要求，民眾黨常常用手指的他人，也應該思考民眾黨黨內的廉政作業，對於司法的態度，是不是對待他人有雙標呢。