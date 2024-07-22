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閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

白委指拜登退選早已有跡可循 台灣現在最不應該選邊站

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國總統拜登、前總統川普。美聯社
美國總統拜登、前總統川普。美聯社

美國總統川普今天宣布放棄連任，民眾黨立委林憶君說，拜登退選其實早已有跡可循，自己在上周就有接獲消息，然而現在對台灣而言，最不應該做的就是「選邊站」，不論是民主黨還是共和黨，兩黨都有機會執政，如果因此得罪任何一方，台灣都將得不償失。

拜登（Joe Biden）今天發出公開信，表明不再爭取總統連任，支持現任副總統賀錦麗角逐大位，林憶君表示，拜登退選其實早已有跡可循，她在上周就有接獲民主黨人士傳來的消息，台灣現在應該要立即開始進行政經兵推，模擬各種選前及選後可能發生的狀況。

林憶君指出，自從拜登宣布參選連任以來，因為其年齡與身體狀況，民主黨內一直都有勸退的聲音，不少民主黨金主與大牌影歌星，例如喬治克隆尼等人，先後都有呼籲拜登退選，再加上先前舉行的總統辯論會，拜登氣勢似乎也遠不如前總統川普，都讓拜登團隊承受強大的黨內壓力。

林憶君分析，實際上從民調可以看出，拜登大部分的時間，都在苦苦追趕對手，尤其是川普在7月13日遭到槍擊，兩人的聲勢更是形成強烈對比，而當拜登上周再次確診新冠肺炎，似乎變成壓垮駱駝的最後一根稻草。

林憶君認為，拜登應該是會想要趕在8月初，民主黨全國黨代表大會前急流勇退、自行宣布退選，趁機為他屬意的接棒者，爭取參選的行政與政治操作時間，不過現在對台灣而言，現在最不應該做的就是「選邊支持」。

林憶君說，從長遠來看，不論是民主黨還是共和黨，兩黨都有機會執政，如果在這次的美國總統選舉，因此得罪任何一方，台灣都將得不償失。

林憶君呼籲，我國政府現在最應該做的事情，就是儘早開始做好各種劇本的政經兵推，包括「最壞狀況想定」(worst case scenario)，提前預備計畫，準備美國選前、選後對台灣政策可能出現的轉變，或者北京當局可能對台灣採取的行動，測試美方反應，避免屆時措手不及。

拜登 民主黨 美國

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