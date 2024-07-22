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公教團體促覈實撥補公教退撫基金 憂出現二次年改

中央社／ 台北22日電

全教總、全國公務人員協會今天共同呼籲，行政院將出爐的明年度中央政府總預算案，應覈實撥補公教人員退撫基金新台幣534億元，以確保基金永續，避免廣大公教人員人心惶惶，深怕出現二次年改。

目前行政院正在籌編明年度中央政府總預算案。全國教師工會總聯合會理事長侯俊良、全國公務人員協會理事長高誓男等人今天在立法院聯合召開記者會，促請行政院覈實撥補退撫基金。

侯俊良指出，立法院於2022年底三讀通過以政府預算撥補公教退撫基金，公務人員退休資遣撫卹法第93條、公立學校教職員退休資遣撫卹條例第98條均明定，政府應依退撫基金財務精算結果，先行撥補新制退撫產生的財務缺口，並接續分年編列預算撥補現行退撫基金，以健全基金財務。

他說，根據退撫基金第8次精算報告，如果分10年撥補，每年至少需317億元，如果要對退撫基金新、舊缺口同時撥補，每年至少需521億元；但行政院去年編列今年度中央政府總預算時，並未依精算結果足額編列撥補預算，僅撥補公、教各50億元共100億元，約精算報告提到317億元的3成左右，廣大公教人員人心惶惶，深怕出現二次年改。

侯俊良表示，目前行政院正在籌編明年度中央政府總預算案的最後階段，據知銓敘部、教育部均已覈實編列撥補金額，並連同今年度的差額一併匡列，但最終編列數額仍取決於行政院。

侯俊良說，全教總肯定銓敘部、教育部遵守法制，依據精算結果足額編列撥補預算，匡列的金額共534億元，也呼籲行政院應通過此預算來撥補公教退撫基金，確保基金永續。

高誓男指出，如果不早一點撥補，越晚撥補，經過複利的影響，撥補的成本是越來越高，對於政府預算的負擔也會越來越沉重，呼籲政府走比較好的一條路。

記者會上，有媒體提問，如果行政院沒有做到。侯俊良回應，今年9月28日教師節是週六，「我們會有動作」，走上街頭是選項之一。

行政院 財務

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