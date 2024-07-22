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拜登退選 國民黨：持續強化對美交流派員前往觀選

中央社／ 台北22日電

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選。國民黨今天表示，美國總統大選牽動世界政經局勢，國民黨持續強化對美交流，繼7月派員出席共和黨黨代表大會後，8月中旬也將派員赴美，參加民主黨黨代表大會。

美國總統拜登退出選舉，表態支持副總統賀錦麗接棒。依民主黨規定，拜登初選贏得的黨代表票不會直接轉給賀錦麗，而是由近4000名黨代表投票決定，民主黨最快可能8月初以線上方式舉行。

國民黨今天發布新聞稿指出，國民黨持續強化對美交流，將於8月中旬由國民黨立委許宇甄、葛如鈞、邱若華、駐美代表秦日新及發言人楊智伃等人，前往芝加哥參加民主黨的黨代表大會。

國民黨團表示，美國總統大選牽動世界政經局勢，國民黨會持續維繫對美關係與世界民主國家交流學習，共同見證參與民主前進的歷程。

國民黨15日派國民黨副秘書長江俊霆、智庫副執行長、桃園市議員凌濤、副發言人康晉瑜、青年團總團長羅雍勝，以及秦日新等人，前往美國，出席在密爾瓦基舉行的共和黨黨代表大會，見證美國共和黨總統提名人川普（Donald Trump）宣布副手范斯，並與前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）等美國政要互動交流。

國民黨 民主黨 美國

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