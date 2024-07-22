美國共和黨訪團成功 國民黨：大選前全面擴大交流

國民黨今天表示，7月赴美國共和黨代表團成果豐碩，8月亦將派出代表團成員於美國民主黨全國代表大會觀選；台中市長盧秀燕將赴美國西岸造訪姐妹市；9月，台北市長蔣萬安預計前往美國東岸，造訪紐約、波士頓以及費城等地交流。在美國大選前，國民黨從黨中央、智庫、國會掌握美中台情勢，再到縣市首長，開啟雙邊全面城市、經貿交流。

國民黨指出，美國共和黨代表團不僅參與傳統基金會（The Heritage Foundation）研討會、國際共和學會（International Republican Institute）研討會、國家安全組織演講會(Polaris)了解共和黨相關政策主張。訪團深入了解美國共和黨的經貿議題、能源議題、區域安全、司法改革、公平選舉等政策主張，更與許多共和黨政要、聯邦參眾議員互動並交換意見，並以跨黨派支持深化台美關係的堅定態度，展現中華民國對外的團結一致。

本次代表團成員包括副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝等，已於昨日從芝加哥抵台，並向黨中央述職，也表達外交部、駐美代表處等外交同仁辛苦協助感謝之意，讓共和黨訪團成功完成任務。

國民黨表示，不僅是7月與共和黨互動，8月國民黨亦將派出代表團成員，包括立委許宇甄、邱若華、葛如鈞，以及發言人楊智伃、秦日新代表再赴芝加哥，於美國民主黨全國代表大會觀選。另外，8月中旬，黨中央預計赴美與僑界交流，8月底開始則密集展開城市交流。

包括台中市長盧秀燕將赴美國西岸一路從西雅圖、舊金山到洛杉磯造訪姐妹市；九月份，台北市長蔣萬安也預計前往美國東岸，造訪紐約、波士頓以及費城等地交流。國民黨表示，在美國大選前，國民黨籍人士從黨中央、智庫、國會掌握美中台情勢，再到縣市首長，開啟雙邊全面城市、經貿交流。

此次美國總統大選，在前總統川普遭遇槍擊事件、現任總統拜登宣布退出連任競選，增添許多變數。美國大選走向勢必大幅影響全球局勢，與美中台關係的發展。國民黨長期以來與美國共和黨、民主黨兩大主要政黨保持良好關係，與暢通的互動渠道。

國民黨表示，無論美方大選結果，中華民國仍須務實確保國家安全，追求自立自強。除在國會主張修訂「國家安全戰略法」，提高整體國防完整度，落實國防與嚇阻（Defense）外，更堅持以溝通對話（Dialogue）降低區域衝突的風險，落實「2D 戰略」的政策方向，力求在變動的國際情勢中捍衛國家安全、和平穩定。