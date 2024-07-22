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賴總統接見回教朝覲團 盼穆斯林體驗台灣善良美好

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天接見「113年中華民國回教朝覲團」，他說，現今在台灣信奉伊斯蘭教的穆斯林約有30萬人，台灣尊重不同宗教的自由與發展，也期盼更多世界各地的穆斯林能一起體驗台灣的善良與美好。

賴總統今天在總統府接見「113年中華民國回教朝覲團」，訪團由中國回教協會副理事長馬超彥率領，外交部長林佳龍、內政部次長吳堂安及沙烏地阿拉伯商務辦事處代表艾德爾（Adel Fahad A. Althaidi）陪同。

賴總統致詞表示，這是他上任以來，第一次與朝覲團見面交流，他恭喜大家用毅力和信心，完成伊斯蘭神聖的朝覲功課。也感謝沙烏地阿拉伯作為伊斯蘭教兩座「聖城」的守護者，協助朝覲團在前往麥加的路上一路順利。

總統表示，目前全世界穆斯林約有18億人，占世界總人口1/4，伊斯蘭教更是世界三大最具影響力的宗教之一。麥加朝覲活動有「地表上最大宗教集會」之稱，今年有來自世界不同國家約183萬穆斯林，前往麥加朝覲。

賴總統說，今年團員們除了完成朝覲，也拜會許多國際與沙烏地阿拉伯的重要組織。他要感謝大家藉由宗教和文化，讓台灣和伊斯蘭國家持續加深交流。

賴總統指出，現今在台灣信奉伊斯蘭教的穆斯林約有30萬人，從2016年開始，政府就與民間攜手打造穆斯林友善環境。現在在台灣主要交通樞紐及景點，都設有穆斯林祈禱室或淨下設施。另外，目前全國有超過300家餐廳獲得清真認證，將多元共融的精神展現在日常生活。

總統進一步指出，台灣更在「全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」的非伊斯蘭合作組織旅遊目的地，從2019年開始，都名列前3名，顯示出台灣的多元和包容受到穆斯林世界及國際肯定。

賴總統提到，台灣尊重不同宗教的自由與發展，希望團員們能將伊斯蘭的教義與精神與民眾分享，並協助政府與伊斯蘭國家持續進行各項交流，也期盼更多世界各地的穆斯林能一起體驗台灣的善良與美好。

伊斯蘭國 沙烏地阿拉伯 穆斯林

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