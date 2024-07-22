高哲夫向賴總統說內心話 台灣是福氣之地

總統賴清德今天頒授大綬景星勳章給將卸任的歐洲經貿辦事處處長高哲夫，表達深化台歐關係貢獻。高哲夫用中文說內心話提到，台灣是珍惜和平、法治、人權、民主的福氣之地，真心祝福這份福氣長長久久；他還用台語說「我會再回來」。

高哲夫（Filip Grzegorzewski）即將卸任，賴總統今天在總統府頒授「大綬景星勳章」，表彰其對深化台歐關係的卓越貢獻。

高哲夫特地以中文致詞分享內心話，他說，台灣對他而言很特別，理由有很多，首先他獲頒「大綬景星勳章」，深感榮幸，這是對團隊的肯定，外交工作就是team work，他很榮幸有這麼傑出團隊，這是為何今天他特別希望同事們能夠到場一起分享榮譽。

高哲夫表示，台歐之間有著建立在共同價值上的友誼，在他5年任期內，很高興見證台灣成為歐盟印太戰略一環，歐盟印太戰略目的是要深化與印太地區夥伴的合作，能夠更好應對任何可能影響區域穩定的新情勢。

他說，當歐洲爆發俄烏戰爭時，台灣毫不猶豫地聲援烏克蘭，令人感動，他要感謝台灣對烏克蘭明確表達支持並提供人道協助。

高哲夫提到，也很高興看到台歐之間的價值供應鏈連結越來越密切，歐盟的投資對台灣的經濟有著重要的貢獻，歐盟是台灣最大外資來源，占25%的直接投資資金存量，過去4年，台灣對歐投資甚至超越了過去40年以來的總和。

他說，外交工作其實就是在建立友誼，他也一一點名感謝在場賴總統、副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍等人，在台灣他與家人都感受到台灣真誠的友誼並留下珍貴回憶。

高哲夫細數，他參加澎湖鐵人三項，在35度高溫下，完成近13個小時比賽，還有經過2次挑戰，終於登上玉山山頂，第一次是剛完成鐵人三項，所以後來他又挑戰一次。此外，還有泳渡日月潭、沿著台灣海岸線騎自行車。

他也提到台灣的美食，從牛肉麵、小籠包、臭豆腐到珍珠奶茶。高哲夫透露，在製作的Youtube節目中，他向觀眾坦承對珍珠奶茶上癮，「結果引發上百名網友留言關心我的健康」，這些回憶與台灣的友誼無價。

高哲夫說，台灣美景世界著名，台灣有友善的人民，讓到訪的人都會忍不住愛上台灣。

高哲夫認為，台灣另一個特色是「福氣」，或許是媽祖的保佑，也或許是生氣蓬勃的民主所帶來的光輝，台灣是珍惜和平、法治、人權、民主的福氣之地，真心祝福這份福氣長長久久，謝謝台灣。

最後，高哲夫用台語提到「真歡喜跟你做朋友，我會再回來這裡」。