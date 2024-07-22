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盧秀燕訪美面臨颱風政治學 江和樹：難免被放大檢視

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
盧秀燕今出訪，颱風環伺，政壇關注後續颱風政治效應。圖／聯合報系照片
盧秀燕今出訪，颱風環伺，政壇關注後續颱風政治效應。圖／聯合報系照片

台中長盧秀燕訪美，遇上全台戒備防「凱米」颱風肆虐，盧秀燕美西之行，藍營人士是且行且擔心。民眾黨市黨部主委江和樹說，盧的聲望高，尤其一向重市政，難免被放大檢視；議會民進黨團指出訪美是既定行程，如果反對盧出行也不合情理，但防災救難一定要上緊發條，天佑台中。國民黨團則相信市府作出最適應變。

盧秀燕今出發訪美，馬上面臨「颱風政治學」挑戰，據了解，市府內部對相關影響沙盤推演，以新加坡遇花遇地震為本，加強視訊掌握與指揮。例如，屆時「放不放颱風假」，又可能吵一波，集民氣、民意、民粹匯聚的重要課題。

民眾黨市黨部主委江和樹說，有兩位副市長坐鎮，局處各司其職，現在又是網路時代，資訊不會有落差，他認為防災應變不成問題。不過盧秀燕政治聲望高，又是訪美被擴大賦予更多政治意涵，難免被放大檢視，藉颱風炒作的思維大可不必，但市府不得不防，更要上緊發條。

民進黨團總召蕭隆澤說，盧秀燕訪美是既定行程，只能祝福市長訪美順利，天佑台灣！天佑台中，安全無恙。但颱風畢竟來襲，市府跨局處應該做備工作、交代清楚。

國民黨團書記長黃馨慧說，盧秀燕訪美箭在弦上，且出訪有四大市政任務重要，自然須按計劃前往。但颱風來襲也絕不能掉以輕心，相信市府會緊盯颱風動向，作出最適切的應變。

盧秀燕 行程 颱風假

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