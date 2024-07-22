賴總統頒勳表彰高哲夫 指緣分不會就此結束

總統賴清德今天頒授「大綬景星勳章」給即將卸任的歐洲經貿辦事處長高哲夫，感謝高哲夫對深化台歐關係的卓越貢獻，「您跟台灣的緣分不會就此結束，您永遠都是台灣的好朋友」。

賴總統今天在總統府頒授歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）大綬景星勳章，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍都出席。

賴總統致詞表示，他代表台灣人民頒大綬景星勳章給高哲夫，感謝高哲夫對於深化台歐關係的卓越貢獻。

賴總統說，高哲夫在2019年上任，除說了一口流利的中文，積極跟各界互動，也舉辦歐洲影展、歐洲節、淨灘等活動，以及研討會號召歐盟會員國的駐台辦事處共襄盛舉，種種用心與付出，令人非常感佩。

總統表示，尤其2020年首次登場的投資歐盟論壇，已連續舉辦4年，不僅讓台灣對歐洲投資大幅成長，歐盟也連續多年成為台灣最大的外資來源。

賴總統指出，高哲夫除了大力推動台歐盟經貿關係，也積極提升歐盟對台灣以及對台海情勢的關注，不斷強化歐盟對台灣的支持。

賴總統說，大家也看到過去5年來高哲夫發揮創新精神，在各領域為台歐盟的合作寫下新頁，未來期待台灣和歐盟在高哲夫奠定的基礎上，持續加深各領域的交流，也建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制，共創多元合作的新篇章。

另外，賴總統說，高哲夫即將返回歐盟總部，但他相信「您跟台灣的緣分不會就此結束，您永遠都是台灣的好朋友」，台灣隨時張開雙臂歡迎高哲夫，回來品嘗台灣特有的臭豆腐、回到高哲夫喜歡的陽明山，享受雲海和日出，再次感謝高哲夫對台灣的付出。