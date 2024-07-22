快訊

你中了嗎？超商店員怒曝「11項奧客行為」：不是說謝謝就是有禮貌

整理包／2024萬安演習22日登場！首次發布國家級警報 時間、交通管制、注意事項一次看

閃電退選關鍵曝！「他們」推了拜登一把 競選幕僚最後才知怒了

賴總統頒勳表彰高哲夫 指緣分不會就此結束

中央社／ 台北22日電

總統賴清德今天頒授「大綬景星勳章」給即將卸任的歐洲經貿辦事處長高哲夫，感謝高哲夫對深化台歐關係的卓越貢獻，「您跟台灣的緣分不會就此結束，您永遠都是台灣的好朋友」。

賴總統今天在總統府頒授歐洲經貿辦事處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）大綬景星勳章，副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮、外交部長林佳龍都出席。

賴總統致詞表示，他代表台灣人民頒大綬景星勳章給高哲夫，感謝高哲夫對於深化台歐關係的卓越貢獻。

賴總統說，高哲夫在2019年上任，除說了一口流利的中文，積極跟各界互動，也舉辦歐洲影展、歐洲節、淨灘等活動，以及研討會號召歐盟會員國的駐台辦事處共襄盛舉，種種用心與付出，令人非常感佩。

總統表示，尤其2020年首次登場的投資歐盟論壇，已連續舉辦4年，不僅讓台灣對歐洲投資大幅成長，歐盟也連續多年成為台灣最大的外資來源。

賴總統指出，高哲夫除了大力推動台歐盟經貿關係，也積極提升歐盟對台灣以及對台海情勢的關注，不斷強化歐盟對台灣的支持。

賴總統說，大家也看到過去5年來高哲夫發揮創新精神，在各領域為台歐盟的合作寫下新頁，未來期待台灣和歐盟在高哲夫奠定的基礎上，持續加深各領域的交流，也建立台歐盟經濟夥伴協定等制度化機制，共創多元合作的新篇章。

另外，賴總統說，高哲夫即將返回歐盟總部，但他相信「您跟台灣的緣分不會就此結束，您永遠都是台灣的好朋友」，台灣隨時張開雙臂歡迎高哲夫，回來品嘗台灣特有的臭豆腐、回到高哲夫喜歡的陽明山，享受雲海和日出，再次感謝高哲夫對台灣的付出。

朋友 歐盟

延伸閱讀

洪秀柱前幕僚：對所屬政黨傷害 換柱遠超過拜登退選

民主黨換拜國民黨也曾「換柱」 但還是輸了總統大選

賴清德喊維持國家主體性 吳思瑤：是台灣也是中華民國

拜登退選 吳思瑤：民進黨會努力讓最終當選人支持台灣

相關新聞

民主黨換拜國民黨也曾「換柱」 但還是輸了總統大選

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。而台灣選舉史上，也曾發生史無前例的「...

賴清德全代會致詞通篇不提中華民國 羅智強：又不敢宣布台獨

民進黨昨天全代會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞，還不斷提到主權、反併吞等相關字眼。國民黨立委羅智強認為，賴...

藍天行動不滿藍白默認憲庭暫時處分 批再選也不敢、倒閣也不敢

憲法法庭上周五裁定民進黨立法院黨團等4憲政機關聲請釋憲及暫時處分的44條國會改革法案，其中12條全部或一部分違憲。藍天行...

賴總統接見回教朝覲團：台灣尊重不同宗教的自由與發展

賴清德總統今上午接見「113年中華民國回教朝覲團」，他表示，台灣尊重不同宗教的自由與發展，希望團員們協助政府與伊斯蘭國家...

陳時中提每胎每月3萬補助 卓榮泰：不是馬上有具體數字

少子化成國安危機，「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶...

白委指拜登退選早已有跡可循 台灣現在最不應該選邊站

美國總統川普今天宣布放棄連任，民眾黨立委林憶君說，拜登退選其實早已有跡可循，自己在上周就有接獲消息，然而現在對台灣而言，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。