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洪秀柱前幕僚：對所屬政黨傷害 換柱遠超過拜登退選

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書
國民黨前副秘書長張雅屏。圖／取自張雅屏臉書

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。對照台灣選舉史上，也曾發生史無前例的「換柱」──更換總統候選人事件。不過，國民黨前副秘書長張雅屏認為，若以選戰角度看，兩者造成的傷害完全一樣；但以對所屬政黨傷害而言，換柱的傷害遠遠超過拜登退選。

洪秀柱核心幕僚、國民黨前副秘書長張雅屏透過臉書指出，雖然拜登已經贏得民主黨各州與領地的初選，但尚未完成民主黨的黨代表大會提名，這和2015年7月國民黨黨代表大會通過提名洪秀柱參選2016年總統大不相同。

不過，張雅屏認為，對選戰而言，2015年10月換柱距離選舉投票剩下三個多月，2024年7月拜登退選距離投票日也僅三個月左右，對選舉而言傷害相仿。只不過，這次是民主黨自己換總統候選人，換柱是他們逼國民黨換總統候選人，實在令人唏噓。

張雅屏表示，美國大選與台灣大選的戲碼越來越一致，也代表美式民主與民粹之間，真的毫無距離感，選民難以主導，加上政客良心靠不住。加強制度設計，尤其是總統權力要如何制衡，顯得尤為重要。

2015年，時任立法院副院長洪秀柱獲提名參選總統僅歷時90天，即被國民黨廢止提名，是中華民國總統選舉史上首位通過黨內初選，但被其政黨撤銷提名的總統參選人。

國民黨 美國大選

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