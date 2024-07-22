盧秀燕今訪美凱米攪局 中市府：如有必要第一時間返台

民進黨中常委改選結果21日出爐，親賴系未如預期拿下7席，甚至意外掉的1席，還是賴清德嫡系、新潮流子弟兵林宜瑾。而儘管如此，親賴系仍拿下過半席次。非賴陣線雖然屈居少數，但在英系運作下，成功挖角湧言會鄭光峰1席中執委票，逆襲拿下4席中常委，英系更是維持住2席中常委，打出漂亮一仗。 英系成功拿下高雄市議員鄭光峰這一席中執委，背後除了英系運作外，知情人士指出，出力最多的就屬高雄市長陳其邁，一場黨職改選，也讓陳其邁成為「非信賴」陣營新共主的身分，正式浮上檯面。...

2024-07-22 11:51