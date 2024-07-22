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盧秀燕今訪美凱米攪局 中市府：如有必要第一時間返台

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市長盧秀燕今出發訪美，中市府表示，密切觀察颱風動向，如有必要，將在第一時間返台。記者陳秋雲／攝影
台中市長盧秀燕今出發訪美，中市府表示，密切觀察颱風動向，如有必要，將在第一時間返台。記者陳秋雲／攝影

輕度颱風「凱米」持續逼近台灣，中央氣象署預預估有機會增強為中颱，甚至達強烈颱風等級。台中市長盧秀燕今深夜出發訪美，中市府連日沙盤推演，盧秀燕責成跨局處落實分工，密切觀察颱風動向，中市府指出，「如有必要，市長會在第一時間返台。」

中央氣象署宣布「凱米」有機會增強為強烈颱風，周三與周四可能是轉折點。市府指出，兩位副市長賴淑惠、鄭照新坐鎮，且連日跨局處沙盤推演，盧秀燕要求落實分工，謹守防災救難SOP。

盧秀燕這次出訪， 「凱米」攪局，市府相關局處緊盯颱風動向，中市府表示，如有必要，市長盧秀燕會在第一時間停止訪美行程，立即返台。

無獨有偶，盧秀燕今年4月3日出訪新加坡，上機艙門剛關上不久，花蓮地區在上午7點58分發生規模7.2強震，突然天搖地動，機上市府局處首長隨即聯繫各局處回報災情，行程未變，盧在下地後，在旅館開視訊防災會議。

盧秀燕 行程 颱風

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