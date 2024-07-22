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拜登退選 牛煦庭：賀錦麗雖最有機會 但最佳人選另有其人

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
拜登宣布退選。圖／聯合報系資料照
拜登宣布退選。圖／聯合報系資料照

拜登於台灣時間深夜宣布退選，引發各界關注。國民黨立委牛煦庭表示，拜登身體健康因素影響甚大，民主黨換將恐是不得不為，然而換上的選將能否滿足民主黨支持，是現在最應該關注之事，否則共和黨可能還將拿下國會，完全執政。對於民主黨來說，美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬應是最佳人選，但最有機會的是副總統賀錦麗。至於賀錦麗能否獲得民主黨支持者認同，有待觀察。

美國總統拜登宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗出馬競選，拜登還呼籲一定要團結，打敗前總統川普。

牛煦庭對此表示，拜登無法堅持到底，不只是因為政治上的壓力，更是因為身體健康的因素，退出選戰，專注最後的任期，或許反是種解脫。對民主黨而言，川普遇刺反而造成共和黨士氣高昂；如果不出手製造新的事件，平衡輿論戰場，恐將兵敗如山倒。

牛煦庭還提到，考量部分國會議員的改選也是併同舉行，以民主黨目前的戰況，連支持者都心灰意冷，若影響出席意願，不只是大選會輸，連國會參院的微弱人數都會失去，讓川普完全執政。

牛煦庭最後說，綜上所述，換將恐是不得不為。目前來看，前第一夫人蜜雪兒歐巴馬的客觀條件可能最好，但距離最近的則是賀錦麗。換上的選將，能否滿足民主黨支持者的需求、並在短時間驅動支持者的熱情？甚至是有條件捲起年輕世代的旋風，扭轉戰況？這些問題，仍有待觀察。

拜登 歐巴馬 民主黨

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