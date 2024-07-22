賴清德喊維持國家主體性 吳思瑤：是台灣也是中華民國

民進黨全代會昨天落幕，身兼黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞，強調要建立台灣主體性的國家認同，談話中未提及中華民國，挨酸「心理台獨」。民進黨立院黨團總幹事吳思瑤說，「我們的國家就是台灣也是中華民國」，不分黨派都要齊心協力維持國家主體性。

對於賴清德說法，民眾黨立委林國成表示，民進黨政府當家鬧事，賴身為中華民國總統，還從司法管到國會跟語言，「你們從頭開始，就是反中保台。」國民黨立委葉元之說，國民黨也反併吞，不知賴總統老調重彈的意義為何？且這些話都只是嘴上說說，實際卻毫無作為。

吳思瑤認為，總統談話展現全方位，從國家主體性破題，也捍衛台灣自由人權，並特別提到憲政體制，她很訝異，國家總統用母語台語演說，藍白立委居然很有意見，實在沒有必要，大家就是選擇習慣的語言做論述。

吳思瑤表示，賴總統昨天以賴主席身分展開演說，並播放民進黨從黨外到建黨，從體外、體制內，從在野到執政，從執政淪為在野，看到這麼多前輩在台灣捍衛、創造出民主自由的可能，現在卻有可能用民主破壞民主，但台灣民主不容被任何勢力擊毀，民主是台灣最強大的武器，也是在世界上傲人的正面形象。

吳思瑤表示，或許藍白聽到台語就不開心，講到主體性可能就覺得刺耳，但回過頭來講，無論是以總統高度、或身為執政黨主席，賴清德的三大方向揭示，都非常合理正當，也非常具有高度。

吳思瑤接受媒體聯訪時也重申，台灣是自由的國度，可以選擇慣用語言去做論述，至於賴主席揭櫫「維持國家主體性的必要」，有人解讀國家是台灣還是中華民國，「我們的國家就是台灣也是中華民國，維持國家主體性，不分黨派都要齊心協力。」