賴清德全代會致詞通篇不提中華民國 羅智強：又不敢宣布台獨

民進黨昨天全代會，身兼民進黨主席的賴清德總統全程以閩南語致詞，還不斷提到主權、反併吞等相關字眼。國民黨立委羅智強認為，賴清德通篇演講不提中華民國，看得出心中所想所念，不過賴清德又不敢宣布法理台獨，只能以此方式，宣示心中的台獨立場。

羅智強表示，世界有個規律，當國家領導人的論述窮得只剩下意識形態、民族主義的時候，就是想掃除異己、集權一身的時候。

羅智強提到賴清德的演講有二個重點。他說，中華民國再度消失，通篇演講不提中華民國，反映的是賴清德本身的矛盾，賴討厭中華民國，卻又不敢宣布法理台獨，只能透過刻意不提中華民國方式，來表示賴清德心中的「心理台獨」。

羅智強接著說，賴清德還在展現「順賴者昌、逆賴者亡」的權力傲慢，賴清德所謂的台灣優先，就是賴清德意識形態優先。只要不認同賴清德定義的國家認同、文化認同，就是不團結的破口，就是支持台灣被併吞。賴清德的全代會演講，讓他想起了一個蔡英文說的笑話：「沒有人需要為自己的認同道歉。」