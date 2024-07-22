盧秀燕今晚飛美西 對拜登退選 市府：沒有評論

台中市長盧秀燕今天出訪美西，晚上10點將在桃園機場開記者會。針對美國總統拜登宣布退選，市府表示「沒有評論」。

市長盧秀燕美西行程今晚啟程，而美國總統拜登宣布退選，在美國政壇掀起討論，市府表示「沒有評論」。

盧秀燕的行程主軸，將拜訪5個姐妹市、關心台中海外台商、拜訪科技業者及僑民，另考察奧斯卡電影博物館、西雅圖圖書館、聖地亞哥會展中心。

台灣時間22日深夜從桃園國際機場出發，今晚將在機場召開記者會。24日首站拜訪姐妹市塔可圖市府、西雅圖市府，參訪科技業總部，考察西雅圖流行文化博物館以及西雅圖中央圖書館。

25至26日來到舊金山灣區，拜訪友好城市庫比蒂諾市政府、姐妹市康他哥斯大郡政府，並關心赴美發展的台中企業，將與舊金山區僑界交流。

27至29日將前往大洛杉磯地區，拜訪姊妹市聖地牙哥市政府、與大洛杉磯地區僑界交流，以及關心台中企業，還將考察奧斯卡電影博物館與聖地亞哥會展中心。31日返回台灣。