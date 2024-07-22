拜登退選 吳思瑤：民進黨會努力讓最終當選人支持台灣

美國總統拜登於台灣時間22日凌晨宣布，他將放棄競選總統連任，震驚各界。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤認為，民主黨將努力翻轉中途換將的劣勢，有的時候危機就是轉機。她說，不管誰當美國總統，台灣外交策略都會延續，民進黨會努力讓最終當選人支持台灣。

吳思瑤上午接受廣播節目「POP撞新聞」專訪，對於拜登退選，她認為，這當然是非常艱難的決定，過去大家都說這次美國總統選舉好像是最無聊的一屆，現在突然轉折，變成非常精彩刺激的一屆。

吳思瑤表示，當前台美關係持續深化，不好對美國總統大選說什麼，相信民主黨會很快調整步伐，產生新的候選人，也因時間緊迫，會努力翻轉中途換將的劣勢，但有的時候危機就是轉機，政治、選舉就是這樣。

至於共和黨，吳思瑤說，可以預見川普當然會一貫的大砲到底，但台灣要採取怎樣的立場，就是依舊對盟友的民主發展、經濟發展還是正向以待，不論未來是誰入主白宮，台灣的外交策略都會延續。

談及民進黨希望民主黨或共和黨執政？吳思瑤回應，民進黨當然不會去評論，「我們努力讓不管誰當美國總統，都要支持台灣」，過去台灣被稱為國際孤兒，但這段時間以來，蔡英文總統也說，台灣已成為世界的關鍵字。

吳說，這次美國總統選舉，包括川普上周對於台灣保護費的發言，引發很多討論，但不容諱言，台灣真的成為美國選舉很重要的討論議題，顯見台灣在經貿實力、戰略地位，都被世界看見，是重要角色。