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【專家之眼】「正名」台灣台語 違反語言平等原則

聯合報／ 劉新圓／樂齡學習中心兼任講師
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。圖／本報系資料庫
教育部近日配合修正閩南語語言能力認證考試規費收費標準，將行之有年的「閩南語語言能力認證考試」擬更名為「台灣台語語言能力認證考試」。圖／本報系資料庫

最近教育部將「閩南語」正名為「台灣台語」，引發議論，有人批評不倫不類，「台語」即意指「台灣的語言」，前面再加「台灣」，豈不畫蛇添足？難道還會有「廣東台語」或「印尼台語」之類的語言嗎？但也有人指出，「台語」之稱由來已久，黃仁勳也在講，沒道理不正名。

大約三十年前，曾跟一群客家鄉親說：「我不太會講台語。」馬上受到譴責，憑什麼閩南語獨占「台語」之位？難道客家話和原住民語不是台灣的語言嗎？無怪乎這次有人不服氣地說，苗栗客家話也應該「正名」為「苗栗台語」才合理。

這不禁令人想起，1989年有部叫好又叫座的電影《魯冰花》，改編自客家文學大師鍾肇政的同名小說。明明是客家人的故事，卻用閩南語來表現鄉土。當時看了有點傷心，都已經解嚴了，找個人講客家話很難嗎？

為什麼過去公家單位不敢輕易以「台語」取代「閩南語」？因為《國家語言發展法》第四條明文規定「國家語言一律平等」。民間慣稱「台語」倒也罷了，但政府如此大剌剌地「正名」，形同公開宣示它是台灣語言的代表，優於其他語言，帶頭違反語發法第四條語言平等的原則。

早在扁政府時期，就提出語言平等法草案，因為觸及族群敏感神經而遭國會否決，後來又更名語言發展法草案，捲土重來。在諸多屢敗屢戰的版本當中，曾列舉「國家語言」的種類，甚至因出現過「Holo話」而被質疑為何要莫名其妙地夾雜拉丁字母。

平心而論，「Holo話」說不定才是最適合的「正名」，因為它是這個語言最早的稱呼，而說Holo話的族群叫「Holo人」。Holo到底漢字是什麼？沒有定論。一說為「福佬」，表示來自福建，也有人主張是「河洛」，表示它源自中原。然而，不管是「福」、「河」，或者「鶴」，都無法百分之百對應發音與字調，這就是為什麼不得不寫拉丁字母的緣故吧？

多年以前，曾被一位大閩南沙文主義者咄咄逼人地責問，身為台灣人怎麼可以不會講台語？當時飽受驚嚇，竟然連「我是台灣客家人，你怎麼可以不跟我說台灣客家話？」這麼簡單的反駁都忘了。

國家語言發展法於2019年終於如民進黨之願立法成功，可是在語言平等的口號後面，似乎隱隱暗藏要把閩南語變成「國語」的意圖。果不其然，文化部三不五時就推動「台語主流化」，如今教育部還要「正名」為「台灣台語」，看來，他們連基本的平等大度都不想裝了。

台灣台語 國家語言 客家話

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