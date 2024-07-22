300團中海選24團 巴黎文化奧運台灣國家隊終結英雄時代

本周即將登上巴黎文化奧運舞台的「台灣代表隊」，共計有24組表演團隊、122名藝術家。其中有金曲歌手阿爆、也有被富比士列為「亞洲卅歲以下傑出青年」的台灣變裝皇后妮妃雅。巴奧台灣館策展人林昆穎透露，這24組團隊是從300個名單中海選出來。他們不挑當紅大咖，而是選擇有態度、有實力、正在崛起的中生代，年齡是30世代到40世代，相信給他們一個機會、一個舞台，他們就會閃閃發亮。他以妮菲雅為例，受邀時根本還沒拿到美國魯保羅變裝皇后秀冠軍，但策展團隊已經看到其即將爆發的能量。

「這個世代不活在英雄時代、巨星時代。」林昆穎形容這個世代的台灣表演藝術工作者「有機、混血、跨域與共創」，他們不走單打獨鬥的英雄路線，不搶當A咖或主流，而是互相合作靈活機動、願意迅速換位補位。負責規劃巴奧台灣館「戲曲新編」的阮劇團藝術總監汪兆謙表示，此一世代許多雖是首次合作，卻很快找到共通的工作模式和語言，一個擁有共通價值觀的劇場新時代已經到來。